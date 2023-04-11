https://sputnik-georgia.ru/20230411/kak-dolgo-mozhno-khranit-paskhalnye-yaytsa-rekomendatsii-vracha-pered-prazdnikom-276630334.html
Как долго можно хранить пасхальные яйца? Рекомендации врача перед праздником
Как долго можно хранить пасхальные яйца? Рекомендации врача перед праздником
Яйца – это скоропортящийся продукт и, с учетом рисков, необходимо точно следовать условиям хранения, напомнил врач 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T18:18+0400
2023-04-11T18:18+0400
2023-04-11T18:18+0400
иване чхаидзе
общество
новости
пасха 2023
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Покрашенные яйца не следует хранить дольше недели в холодильнике, а держать их при комнатной температуре можно не дольше двух часов, сказал меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. По словам медика, яйца – это скоропортящийся продукт и, с учетом рисков, необходимо точно следовать условиям хранения. Как отметил Чхаидзе, мало того, что яйца – это особенный аллерген, есть и вторая опасность – интоксикация. По словам врача, яйца должны быть сварены вкрутую. Желательно, чтобы их варили в течение 12 минут, точно не менее десяти минут. Чхаидзе подчеркнул, что в случае яиц есть риск возникновения такой инфекции как сальмонеллез. Эта инфекция может быть и в скорлупе яиц, и внутри яйца. Поэтому соблюдение правил варки и всех рекомендаций поможет избежать этой инфекции, отметил Чхаидзе. Сальмонеллез – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего оно протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта, но описаны и случаи развития тяжелого системного процесса (с поражением других органов и систем). Заболевание распространено повсеместно, заразиться может человек любого возраста. Что такое эндро и как этим растением красят яйца на Пасху? >>Медик напомнил, что в том случае, если яйца грязные, перед тем, как отправить их кастрюлю, следует тщательно вымыть их в теплой воде с мылом. Декорированные яйца желательно хранить отдельно. А те яйца, которые лежат долго на столе, а не в холодильнике, лучше не есть. Пасхальные праздники в Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, это выходные дни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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иване чхаидзе, общество, новости, пасха 2023
иване чхаидзе, общество, новости, пасха 2023
Как долго можно хранить пасхальные яйца? Рекомендации врача перед праздником
Яйца – это скоропортящийся продукт и, с учетом рисков, необходимо точно следовать условиям хранения, напомнил врач
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Покрашенные яйца не следует хранить дольше недели в холодильнике, а держать их при комнатной температуре можно не дольше двух часов, сказал меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
По словам медика, яйца – это скоропортящийся продукт и, с учетом рисков, необходимо точно следовать условиям хранения. Как отметил Чхаидзе, мало того, что яйца – это особенный аллерген, есть и вторая опасность – интоксикация.
"Желательно, чтобы яйца хранились не на полке в холодильнике, а в глубине холодильника, там температура более низкая. Также лучше хранить яйца в пластиковых или картонных пакетах, в которых они продаются. Это идеальное место для хранения", – сказал Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари".
По словам врача, яйца должны быть сварены вкрутую. Желательно, чтобы их варили в течение 12 минут, точно не менее десяти минут.
Чхаидзе подчеркнул, что в случае яиц есть риск возникновения такой инфекции как сальмонеллез. Эта инфекция может быть и в скорлупе яиц, и внутри яйца. Поэтому соблюдение правил варки и всех рекомендаций поможет избежать этой инфекции, отметил Чхаидзе.
Сальмонеллез – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего оно протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта, но описаны и случаи развития тяжелого системного процесса (с поражением других органов и систем). Заболевание распространено повсеместно, заразиться может человек любого возраста.
Медик напомнил, что в том случае, если яйца грязные, перед тем, как отправить их кастрюлю, следует тщательно вымыть их в теплой воде с мылом.
Декорированные яйца желательно хранить отдельно. А те яйца, которые лежат долго на столе, а не в холодильнике, лучше не есть.
Пасхальные праздники в Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, это выходные дни.