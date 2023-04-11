https://sputnik-georgia.ru/20230411/kolga-tbilisi-photo-2023-obyavit-pobediteley-konkursa--276624061.html

Kolga Tbilisi Photo 2023 объявит победителей конкурса

Kolga Tbilisi Photo 2023 объявит победителей конкурса

В рамках конкурса будут представлены работы фотографов из 40 стран мира 11.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Двадцать второй по счету ежегодный международный фестиваль Kolga Tbilisi Photo пройдет в оффлайн-формате и наградит победителей конкурса 4 мая, говорится на сайте конкурса. Целью конкурса является не только выявить победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов. Неделя Kolga Tbilisi Photo 2023 пройдет с 4 по 9 мая. В рамках конкурса будут представлены работы фотографов из 40 стран мира. В рамках фотонедели запланированы несколько международных, местных групповых и индивидуальных выставок. Церемония открытия состоится 4 мая. На ней жюри выявит победителей в пяти категориях, а именно: Мероприятие состоится по адресу: ул. Конституции, 6/52 (на территории бывшего базара). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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