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Kolga Tbilisi Photo 2023 объявит победителей конкурса
Kolga Tbilisi Photo 2023 объявит победителей конкурса
В рамках конкурса будут представлены работы фотографов из 40 стран мира 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T12:36+0400
2023-04-11T12:36+0400
2023-04-11T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Двадцать второй по счету ежегодный международный фестиваль Kolga Tbilisi Photo пройдет в оффлайн-формате и наградит победителей конкурса 4 мая, говорится на сайте конкурса. Целью конкурса является не только выявить победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов. Неделя Kolga Tbilisi Photo 2023 пройдет с 4 по 9 мая. В рамках конкурса будут представлены работы фотографов из 40 стран мира. В рамках фотонедели запланированы несколько международных, местных групповых и индивидуальных выставок. Церемония открытия состоится 4 мая. На ней жюри выявит победителей в пяти категориях, а именно: Мероприятие состоится по адресу: ул. Конституции, 6/52 (на территории бывшего базара). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, тбилиси, kolga tbilisi photo, анонсы
новости, грузия, культура, тбилиси, kolga tbilisi photo, анонсы
Kolga Tbilisi Photo 2023 объявит победителей конкурса
12:36 11.04.2023 (обновлено: 12:43 11.04.2023)
В рамках конкурса будут представлены работы фотографов из 40 стран мира
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Двадцать второй по счету ежегодный международный фестиваль Kolga Tbilisi Photo пройдет в оффлайн-формате и наградит победителей конкурса 4 мая, говорится на сайте конкурса.
Целью конкурса является не только выявить победителя, но и связать международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов.
Неделя Kolga Tbilisi Photo 2023 пройдет с 4 по 9 мая. В рамках конкурса будут представлены работы фотографов из 40 стран мира. В рамках фотонедели запланированы несколько международных, местных групповых и индивидуальных выставок.
Церемония открытия состоится 4 мая. На ней жюри выявит победителей в пяти категориях, а именно:
концептуальный фотопроект;
Мероприятие состоится по адресу: ул. Конституции, 6/52 (на территории бывшего базара).