https://sputnik-georgia.ru/20230411/obrazovatelnaya-lektsiya-o-gruzinskom-vinodelii-proydet-v-tbilisi-276628385.html

Образовательная лекция о грузинском виноделии пройдет в Тбилиси

Образовательная лекция о грузинском виноделии пройдет в Тбилиси

Желающие посетить лекцию должны подтвердить свое участие в мероприятии 11.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Образовательная лекция о грузинском виноделии на русском языке пройдет в рамках курса "История и культура Грузии" в Грузино-Российском общественном центре Е. М. Примакова в Тбилиси 14 апреля. Желающие посетить лекцию должны подтвердить свое участие по электронной почте iirgeo@hotmail.com или написать в личные сообщения организации в социальных сетях.Мероприятие продлится с 13:00 до 15:00. Формат – очный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, тбилиси, виноделие, вино и виноделие грузии, анонсы