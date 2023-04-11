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Образовательная лекция о грузинском виноделии пройдет в Тбилиси
Образовательная лекция о грузинском виноделии пройдет в Тбилиси
Желающие посетить лекцию должны подтвердить свое участие в мероприятии 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T15:01+0400
2023-04-11T15:01+0400
2023-04-11T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Образовательная лекция о грузинском виноделии на русском языке пройдет в рамках курса "История и культура Грузии" в Грузино-Российском общественном центре Е. М. Примакова в Тбилиси 14 апреля. Желающие посетить лекцию должны подтвердить свое участие по электронной почте iirgeo@hotmail.com или написать в личные сообщения организации в социальных сетях.Мероприятие продлится с 13:00 до 15:00. Формат – очный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, тбилиси, виноделие, вино и виноделие грузии, анонсы
Образовательная лекция о грузинском виноделии пройдет в Тбилиси
Желающие посетить лекцию должны подтвердить свое участие в мероприятии
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Образовательная лекция о грузинском виноделии на русском языке пройдет в рамках курса "История и культура Грузии" в Грузино-Российском общественном центре Е. М. Примакова в Тбилиси 14 апреля.
Лекцию под названием "История грузинского виноделия: влияние лозы и вина на идентичность нации" проведет сертифицированный гид и сомелье Георгий Дарцимелия.
Желающие посетить лекцию должны подтвердить свое участие по электронной почте iirgeo@hotmail.com или написать в личные сообщения организации в социальных сетях.
Мероприятие продлится с 13:00 до 15:00. Формат – очный.