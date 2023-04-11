https://sputnik-georgia.ru/20230411/on-bolshoy-talant-ego-vse-lyubyat--luchshiy-bombardir-chempionata-italii-o-kvaratskheliya-276624993.html

"Он большой талант, его все любят" – лучший бомбардир чемпионата Италии о Кварацхелия

"Он большой талант, его все любят" – лучший бомбардир чемпионата Италии о Кварацхелия

Французское издание называет грузино-нигерийский дуэт лучшим в Европе на данный момент 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T12:59+0400

2023-04-11T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Он большой талант и в то же время хороший парень, его все любят – о своих дружеских отношениях с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелия нигерийский нападающий итальянского "Наполи" Виктор Осимхен рассказал в интервью французскому изданию L'Équipe.Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта. Как считает нигерийский форвард, который в текущем сезоне забил в чемпионате Италии больше всего мячей (21), у Кварацхелия впереди еще два месяца, чтобы повысить свою эффективность. Французское издание называет грузино-нигерийский дуэт лучшим в Европе на данный момент. "Это, конечно, самый зрелищный дуэт в Европе: Виктор Осимхен - Хвича Кварацхелия", – пишет L'Équipe. Сам Виктор Осимхен пропустил уже два матча из-за травмы. Пока точно неизвестно, сможет ли он помочь клубу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Милана". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, италия, европа, футбол