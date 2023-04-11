https://sputnik-georgia.ru/20230411/on-bolshoy-talant-ego-vse-lyubyat--luchshiy-bombardir-chempionata-italii-o-kvaratskheliya-276624993.html
"Он большой талант, его все любят" – лучший бомбардир чемпионата Италии о Кварацхелия
"Он большой талант, его все любят" – лучший бомбардир чемпионата Италии о Кварацхелия
Французское издание называет грузино-нигерийский дуэт лучшим в Европе на данный момент 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T12:59+0400
2023-04-11T12:59+0400
2023-04-11T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Он большой талант и в то же время хороший парень, его все любят – о своих дружеских отношениях с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелия нигерийский нападающий итальянского "Наполи" Виктор Осимхен рассказал в интервью французскому изданию L'Équipe.Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта. Как считает нигерийский форвард, который в текущем сезоне забил в чемпионате Италии больше всего мячей (21), у Кварацхелия впереди еще два месяца, чтобы повысить свою эффективность. Французское издание называет грузино-нигерийский дуэт лучшим в Европе на данный момент. "Это, конечно, самый зрелищный дуэт в Европе: Виктор Осимхен - Хвича Кварацхелия", – пишет L'Équipe. Сам Виктор Осимхен пропустил уже два матча из-за травмы. Пока точно неизвестно, сможет ли он помочь клубу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Милана". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, италия, европа, футбол
хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, италия, европа, футбол
"Он большой талант, его все любят" – лучший бомбардир чемпионата Италии о Кварацхелия
12:59 11.04.2023 (обновлено: 13:36 11.04.2023)
Французское издание называет грузино-нигерийский дуэт лучшим в Европе на данный момент
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik.
Он большой талант и в то же время хороший парень, его все любят – о своих дружеских отношениях с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелия нигерийский нападающий итальянского "Наполи" Виктор Осимхен рассказал в интервью французскому изданию
L'Équipe.
Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта.
"Не знаю, как это описать, но как только я увидел его игру, я понял, что он может привнести в "Наполи". Честно говоря, удивительно, что он делает в свой первый сезон в Италии – браво, Квара!" – рассказал Осимхен.
Как считает нигерийский форвард, который в текущем сезоне забил в чемпионате Италии больше всего мячей (21), у Кварацхелия впереди еще два месяца, чтобы повысить свою эффективность.
Французское издание называет грузино-нигерийский дуэт лучшим в Европе на данный момент. "Это, конечно, самый зрелищный дуэт в Европе: Виктор Осимхен - Хвича Кварацхелия", – пишет L'Équipe.
Сам Виктор Осимхен пропустил уже два матча из-за травмы. Пока точно неизвестно, сможет ли он помочь клубу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Милана".