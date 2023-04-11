https://sputnik-georgia.ru/20230411/pokupka-ivanishvili-baobabov-stanet-predmetom-obsuzhdeniya-parlamenta-kenii-276643417.html

Покупка Иванишвили баобабов станет предметом обсуждения парламента Кении

Покупка Иванишвили баобабов станет предметом обсуждения парламента Кении

Депутаты палаты общин парламента Кении выяснили, что перевозка баобабов не создала никакой угрозы окружающей среде 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T23:03+0400

2023-04-11T23:03+0400

2023-04-11T23:03+0400

новости

грузия

общество

кения

шекветили

бидзина иванишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251234923_0:66:1920:1146_1920x0_80_0_0_cb4d01ea9196a378251360097d4e2d9e.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Комитет по окружающей среде палаты представителей парламента Кении представит отчет по поводу экспорта баобабов в Грузию для дендрологического парка в Шекветили. Восемь баобабов из Кении планируется доставить в Национальный дендрологический парк на черноморском побережье Грузии Шекветили, идея создания которого принадлежит основателю правящей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардеру Бидзине Иванишвили. Он же приобретает деревья для парка. Представители комитета парламента Кении ознакомились с ситуацией вокруг вырытых в 2022 году баобабов. Новый дендропарк в Грузии за четыре дня посетило более 100 тысяч человек >>Депутаты на месте выяснили, что перевозка баобабов не создала никакой угрозы окружающей среде, так как баобаб не классифицируется как исчезающий вид, которому грозит исчезновение в прибрежной части Кении. Однако при этом представители палаты общин задумались над вопросом в целом об экспорте баобабов. Ожидается, что комитет напишет отчет и представит его для обсуждения в нижнюю палату Кенийского парламента – Палату общин. Парк в Шекветили открылся для посещения в 2020 году. Главной достопримечательностью дендрологического парка площадью 60 га является разнообразие уникальных видов деревьев, которые Бидзина Иванишвили собирал по всей стране и за ее пределами. Здесь собраны более 150 уникальных видов деревьев. Детище миллиардера – Иванишвили открывает для посещений свой дендропарк в Шекветили >>По суше и морю гигантские деревья свозились в резиденцию миллиардера в Шекветили, на территории которой и находится дендропарк. Кадры перевозки не раз попадали в объективы местных СМИ. Особенно населению запомнились кадры перевозки по морю 50-метрового дерева весом в 640 тонн. Это был тюльпановый лириодендрон. На территории дендрария, кроме уникальных деревьев, есть небольшое озеро, где насчитывается 58 видов птиц – от попугаев до розовых фламинго.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кения

шекветили

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, кения, шекветили, бидзина иванишвили