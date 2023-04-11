https://sputnik-georgia.ru/20230411/politolog-snachala--khvalili-a-seychas--nakazyvayut-276633535.html

Политолог: сначала – хвалили, а сейчас – наказывают?

Политолог: сначала – хвалили, а сейчас – наказывают?

Политолог Петре Мамрадзе назвал абсурдным решение Соединенных Штатов Америки ввести санкции против грузинских судей, так как, по его словам, еще в 2019 году... 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T15:36+0400

2023-04-11T15:36+0400

2023-04-11T16:05+0400

мультимедиа

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пресс-центр sputnik грузия

грузия

сша

петр мамрадзе

михаил чинчаладзе

валериан церцвадзе

высший совет юстиции

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"Мне интересно, что такого произошло с 2019 года, что госдеп от похвал перешел к санкциям? Но нам это объяснить не потрудились, никаких доказательств виновности грузинских судей представлено не было. Исходя из абсурдности ситуации, не могу исключить и других радикальных шагов со стороны США", – заявил Мамрадзе в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию".По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.

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