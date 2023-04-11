https://sputnik-georgia.ru/20230411/samolet-armyanskoy-aviakompanii-ekstrenno-sel-v-tbilisskom-aeroportu-276637345.html
Самолет армянской авиакомпании экстренно сел в тбилисском аэропорту
Самолет армянской авиакомпании экстренно сел в тбилисском аэропорту
Самолеты совершили посадку в ближайших от Еревана аэропортах до улучшения погодных условий в армянской столице 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T17:39+0400
2023-04-11T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Летевший из России лайнер авиакомпании Air Dilijans совершил вынужденную посадку в аэропорту Тбилиси, сообщил Sputnik Армения.Ранее стало известно, что лайнер чартерной авиакомпании AMC Airlines (базирующейся в Каире), выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Ереван, в 07:53 приземлился в аэропорту города Эрзрум на территории Турции. А лайнер авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс в армянскую столицу, в 6:45 вынужденно приземлился в Тбилиси из-за плохих погодных условий.Агабекян отметила, что самолет из грузинской столицы прибыл в Ереван пару часов назад, а из турецкого города – буквально несколько минут назад.Напомним, в Ереване с утра было туманно, видимость ниже 100 метров. По этой причине диспетчеры не позволили лайнерам приземлиться в аэропорту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, ереван, тбилиси, авиасообщение, армения
грузия, происшествия, новости, ереван, тбилиси, авиасообщение, армения
Самолет армянской авиакомпании экстренно сел в тбилисском аэропорту
17:39 11.04.2023 (обновлено: 17:54 11.04.2023)
Самолеты совершили посадку в ближайших от Еревана аэропортах до улучшения погодных условий в армянской столице
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik.
Летевший из России лайнер авиакомпании Air Dilijans совершил вынужденную посадку в аэропорту Тбилиси, сообщил Sputnik Армения
.
Ранее стало известно, что лайнер чартерной авиакомпании AMC Airlines (базирующейся в Каире), выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Ереван, в 07:53 приземлился в аэропорту города Эрзрум на территории Турции. А лайнер авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс в армянскую столицу, в 6:45 вынужденно приземлился в Тбилиси из-за плохих погодных условий.
Агабекян отметила, что самолет из грузинской столицы прибыл в Ереван пару часов назад, а из турецкого города – буквально несколько минут назад.
Напомним, в Ереване с утра было туманно, видимость ниже 100 метров. По этой причине диспетчеры не позволили лайнерам приземлиться в аэропорту.