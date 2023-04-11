https://sputnik-georgia.ru/20230411/semya-saakashvili-pokupaet-eks-prezidentu-gruzii-nagrady-276627419.html

Семья Саакашвили покупает экс-президенту Грузии награды?

Семья Саакашвили покупает экс-президенту Грузии награды?

Саакашвили 12 апреля будет вручена одна из высших наград Польши – премия "Прометея" за вклад в борьбу за свободу 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T13:53+0400

2023-04-11T13:53+0400

2023-04-11T13:53+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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европейский суд по правам человека

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Не исключено, что семья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заплатила деньги за его награду, заявила депутат от общественного движения "Сила народа" Эка Сепашвили. Саакашвили 12 апреля вручат одну из высших наград Польши – премию "Прометея" за вклад в борьбу за свободу. Информация об этом распространилась на странице Саакашвили в соцсети. На церемонию награждения в Варшаву приглашены делегации из Украины, Грузии и Франции. Также польское правительство будет представлено на самом высоком уровне. Ранее в конце марта Саакашвили был удостоен премии имени норвежского политика Сьюра Линдебрекке (сооснователь консервативной партии Норвегии) за продвижение демократии и прав человека. После чего посла Норвегии в Грузии Хелену Санд Андерсен вызвали в грузинский МИД. А ранее у посольства Норвегии прошла акция протеста. Ее организовал Торнике Молашвили – брат экс-главы Контрольной палаты Грузии Сулхана Молашвили, который в период президентства Саакашвили попал в тюрьму, где стал жертвой пыток. Этот факт признал Европейский суд по правам человека. В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал награждение Саакашвили в Норвегии оскорблением грузинского народа. Более того, он сравнил Саакашвили с норвежским террористом Андресом Брейвиком. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, новости, грузия, украина, норвегия, польша, европейский суд по правам человека, тбилисский городской суд