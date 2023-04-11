https://sputnik-georgia.ru/20230411/spasateli-obnaruzhili-telo-muzhchiny-v-kure-276633039.html

Спасатели обнаружили тело мужчины в Куре

Спасатели обнаружили тело мужчины в Куре

На месте было мобилизовано до 10 спасателей 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины из реки Кура (Мтквари) в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари". По информации СМИ, личность мужчины пока не установлена. Тело извлекли со стороны левой набережной. На месте было мобилизовано до 10 спасателей. Место происшествия оцеплено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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