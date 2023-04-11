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"Уже четыре дня его никто не видел": в Кахети ищут молодого мужчину

"Уже четыре дня его никто не видел": в Кахети ищут молодого мужчину

Родные Левана Доленджашвили требуют, чтобы поиски пропавшего стали более масштабными 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T17:58+0400

2023-04-11T17:58+0400

2023-04-11T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Полиция и родные уже четвертые сутки ищут 24-летнего жителя села Сацхене (район Кварели) Левана Доленджашвили, который вышел из дома 8 апреля и не вернулся, сообщает телеканал "Мтавари". По информации родных, в день исчезновения парень находился вместе со знакомыми на застолье в соседнем селе. При этом родные исключают, что у пропавшего был конфликт с кем-либо из членов семьи или теми, кто находился с ним в вечер исчезновения. По одной из версий, о которой рассказали родные СМИ, Левана Доленджашвили видели в Исанском районе Тбилиси вблизи метро. Однако эта информация не подтвердилась. Родные Левана Доленджашвили требуют, чтобы поиски стали более масштабными. Родные пропавшего молодого мужчины в понедельник были вызваны на опрос в отделение полиции Кварели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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