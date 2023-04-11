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В Боржоми торжественно открыли обновленный кукольный театр
В Боржоми торжественно открыли обновленный кукольный театр
На праздничном вечере открытия была представлена пьеса режиссера Николоза Сабашвили "Грузия" 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T16:07+0400
2023-04-11T16:07+0400
2023-04-11T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Обновленный Государственный кукольный театр открылся после реконструкции в городе-курорте Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении Объединения кукольных профессиональных театров Грузии. Праздничная церемония открытия театра прошла в день годовщины основания Объединения профессиональных государственных театров кукол Грузии, 10 апреля. На вечере была представлена пьеса режиссера Николоза Сабашвили "Грузия". Также состоялась презентация сайта, включающего в себя информационную базу всех пяти театров, входящих в Объединение профессиональных государственных театров кукол Грузии. За 33-летнюю историю своего существования Боржомский кукольный театр принимал активное участие в культурно-эстетическом воспитании подрастающего поколения и в развитии культурной жизни города, отмечают в театре.За это время в театре было поставлено множество кукольных, драматических, а также марионеточных спектаклей. Театр не раз был участником, а также принимающим-театром различных фестивалей в Грузии. Театр постоянно активно участвует в разных культурных программах, проводимых по всему городу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, боржоми, самцхе-джавахети, новости, театр, культурная жизнь грузии
В Боржоми торжественно открыли обновленный кукольный театр
16:07 11.04.2023 (обновлено: 16:28 11.04.2023)
На праздничном вечере открытия была представлена пьеса режиссера Николоза Сабашвили "Грузия"
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Обновленный Государственный кукольный театр открылся после реконструкции в городе-курорте Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении Объединения кукольных профессиональных театров Грузии.
Праздничная церемония открытия театра прошла в день годовщины основания Объединения профессиональных государственных театров кукол Грузии, 10 апреля.
На вечере была представлена пьеса режиссера Николоза Сабашвили "Грузия". Также состоялась презентация сайта, включающего в себя информационную базу всех пяти театров, входящих в Объединение профессиональных государственных театров кукол Грузии.
За 33-летнюю историю своего существования Боржомский кукольный театр принимал активное участие в культурно-эстетическом воспитании подрастающего поколения и в развитии культурной жизни города, отмечают в театре.
За это время в театре было поставлено множество кукольных, драматических, а также марионеточных спектаклей.
Театр не раз был участником, а также принимающим-театром различных фестивалей в Грузии. Театр постоянно активно участвует в разных культурных программах, проводимых по всему городу.