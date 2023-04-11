https://sputnik-georgia.ru/20230411/v-borzhomi-torzhestvenno-otkryli-obnovlennyy-kukolnyy-teatr-276631787.html

В Боржоми торжественно открыли обновленный кукольный театр

В Боржоми торжественно открыли обновленный кукольный театр

На праздничном вечере открытия была представлена пьеса режиссера Николоза Сабашвили "Грузия" 11.04.2023, Sputnik Грузия

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грузия

боржоми

самцхе-джавахети

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театр

культурная жизнь грузии

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Обновленный Государственный кукольный театр открылся после реконструкции в городе-курорте Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении Объединения кукольных профессиональных театров Грузии. Праздничная церемония открытия театра прошла в день годовщины основания Объединения профессиональных государственных театров кукол Грузии, 10 апреля. На вечере была представлена пьеса режиссера Николоза Сабашвили "Грузия". Также состоялась презентация сайта, включающего в себя информационную базу всех пяти театров, входящих в Объединение профессиональных государственных театров кукол Грузии. За 33-летнюю историю своего существования Боржомский кукольный театр принимал активное участие в культурно-эстетическом воспитании подрастающего поколения и в развитии культурной жизни города, отмечают в театре.За это время в театре было поставлено множество кукольных, драматических, а также марионеточных спектаклей. Театр не раз был участником, а также принимающим-театром различных фестивалей в Грузии. Театр постоянно активно участвует в разных культурных программах, проводимых по всему городу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

боржоми

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