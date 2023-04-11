https://sputnik-georgia.ru/20230411/v-gruzii-skonchalsya-akter-teatra-i-kino-beso-megrelishvili-276623412.html

В Грузии скончался актер театра и кино Бесо Мегрелишвили

В Грузии скончался актер театра и кино Бесо Мегрелишвили

Артист сыграл спектакли 31 марта и 1 апреля, а после пожаловался на плохое самочувствие 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T12:20+0400

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тбилисский государственный театр юного зрителя имени нодара думбадзе

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Известный актер театра и кино Бесо (Бессарион) Мегрелишвили скончался в Грузии в возрасте 58 лет, об этом говорится в сообщении художественного руководителя Театра юного зрителя им. Н. Думбадзе Димитрия Гвтисиашвили. Художественный руководитель театра отметил, что Мегрелишвили сыграл спектакли 31 марта и 1 апреля, однако после пожаловался на плохое самочувствие из-за давления. Бессарион Мегрелишвили - лауреат государственной премии. В 1985 году окончил Театральный институт им. Ш. Руставели. После окончания института начал работать в Театре юного зрителя. Уже в первом спектакле "Счастливый билет" привлек внимание публики и критиков.В разные годы Бесо Мегрелишвили активно сотрудничал с театрами Ахметели, Руставели, Свободным театром, Марджанишвили, а также с театром Королевского квартала. Он создал множество интересных образов на сцене ТЮЗа. Бесо Мегрелишвили также снялся в фильмах "Метичара", "Солнце неспящих", "Тбилиси-Тбилиси" и других. Грузинский телезритель также помнит героя Бесо Мегрелишвили по роли Авто в сериале "Подруги моей жены". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, культура, нодар думбадзе, тбилисский государственный театр юного зрителя имени нодара думбадзе