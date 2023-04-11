https://sputnik-georgia.ru/20230411/velikaya-ili-strastnaya-sreda-2023-tserkovnye-traditsii-276620975.html
Великая, или Страстная среда 2023: церковные традиции
Великая, или Страстная среда 2023: церковные традиции
Великая Среда – третий день Страстной недели перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 12 апреля 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T11:02+0400
2023-04-11T11:02+0400
2023-04-11T11:15+0400
религия
справки
пасха 2023
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Великая Среда – третий день Страстной недели перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 12 апреля В Великую среду верующие вспоминают предательство Иуды Искариота, продавшего своего Учителя за 30 сребреников, и грешницу, помазавшую Спасителя миром, которые являются главным содержанием церковной службы. О церковных традициях Великой среды, третьего дня Страстной седмицы, читайте в Sputnik Грузия. Великая, или Страстная среда На четвертый день после торжественного въезда в Иерусалим – в Страстную среду – Иисус напомнил своим ученикам, что скоро Его предадут на распятие. Именно в Страстную среду Иуда Искариот, один из 12 учеников Христа, сговорился с первосвященниками, решившими погубить Спасителя, предать Иисуса за 30 сребреников. Страстную среду церковь прировняла к Великой пятнице – дню распятия Иисуса, и объявила постным днем на протяжении всего года, поскольку ужас и скорбь в отношении содеянного преступления были очень велики. В Великую среду вспоминают историю о грешнице, помазавшей Спасителя миром. В Евангелии от Луки говорится, что некая грешница пришла в дом фарисея, где находился Спаситель, и сидя в ногах лежащего на вечере Иисуса, плача, обливала Его ноги слезами, целовала их, отирала своими волосами и мазала миром из алавастрового сосуда. Фарисей, видя это, подумал, что будь Христос пророком, Он бы знал, что эта женщина грешница. В ответ Иисус рассказал притчу о двух должниках, которая на примере показывает, как нужно прощать человеку его прегрешение. Спаситель не только отпустил грехи женщине, но и объяснил раздосадованным ученикам, что таким образом она подготовила Его тело к погребению. Церковные традиции В Страстную среду перед Пасхой на утренней службе по церковной традиции в последний раз в течение Великого поста проводится литургия Преждеосвященных Даров. В Великую среду читается молитва преподобного Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего" с тремя земными поклонами. Земные поклоны до праздника Троицы, который в 2023 году отмечают 4 июня, совершают только перед Плащаницей. Сребролюбию Иуды, продающего своего учителя первосвященникам, в богослужебных текстах Страстной среды противопоставляют бескорыстие женщины-грешницы, помазавшей драгоценным миро Господа. В Великую среду по церковной традиции на вечерней службе совершается таинство Исповеди. Священнослужители отмечают, что вечер Страстной среды для прихожан – особая возможность исповедоваться более подробно, чем обычны. Поэтому все прихожане стараются исповедоваться в Страстную среду. Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , пасха 2023
религия , справки , пасха 2023
Великая, или Страстная среда 2023: церковные традиции
11:02 11.04.2023 (обновлено: 11:15 11.04.2023)
Великая Среда – третий день Страстной недели перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 12 апреля
Великая Среда – третий день Страстной недели перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 12 апреля
В Великую среду верующие вспоминают предательство Иуды Искариота, продавшего своего Учителя за 30 сребреников, и грешницу, помазавшую Спасителя миром, которые являются главным содержанием церковной службы.
О церковных традициях Великой среды, третьего дня Страстной седмицы, читайте в Sputnik Грузия.
Великая, или Страстная среда
На четвертый день после торжественного въезда в Иерусалим – в Страстную среду – Иисус напомнил своим ученикам, что скоро Его предадут на распятие.
Именно в Страстную среду Иуда Искариот, один из 12 учеников Христа, сговорился с первосвященниками, решившими погубить Спасителя, предать Иисуса за 30 сребреников.
Страстную среду церковь прировняла к Великой пятнице – дню распятия Иисуса, и объявила постным днем на протяжении всего года, поскольку ужас и скорбь в отношении содеянного преступления были очень велики.
В Великую среду вспоминают историю о грешнице, помазавшей Спасителя миром.
В Евангелии от Луки говорится, что некая грешница пришла в дом фарисея, где находился Спаситель, и сидя в ногах лежащего на вечере Иисуса, плача, обливала Его ноги слезами, целовала их, отирала своими волосами и мазала миром из алавастрового сосуда.
Фарисей, видя это, подумал, что будь Христос пророком, Он бы знал, что эта женщина грешница. В ответ Иисус рассказал притчу о двух должниках, которая на примере показывает, как нужно прощать человеку его прегрешение. Спаситель не только отпустил грехи женщине, но и объяснил раздосадованным ученикам, что таким образом она подготовила Его тело к погребению.
Церковные традиции
В Страстную среду перед Пасхой на утренней службе по церковной традиции в последний раз в течение Великого поста проводится литургия Преждеосвященных Даров.
В Великую среду читается молитва преподобного Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего" с тремя земными поклонами. Земные поклоны до праздника Троицы, который в 2023 году отмечают 4 июня, совершают только перед Плащаницей.
Сребролюбию Иуды, продающего своего учителя первосвященникам, в богослужебных текстах Страстной среды противопоставляют бескорыстие женщины-грешницы, помазавшей драгоценным миро Господа.
В Великую среду по церковной традиции на вечерней службе совершается таинство Исповеди. Священнослужители отмечают, что вечер Страстной среды для прихожан – особая возможность исповедоваться более подробно, чем обычны.
Поэтому все прихожане стараются исповедоваться в Страстную среду.
Материал подготовлен на основе открытых источников