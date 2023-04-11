https://sputnik-georgia.ru/20230411/velikaya-ili-strastnaya-sreda-2023-tserkovnye-traditsii-276620975.html

Великая, или Страстная среда 2023: церковные традиции

Великая, или Страстная среда 2023: церковные традиции

Великая Среда – третий день Страстной недели перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 12 апреля 11.04.2023, Sputnik Грузия

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религия

справки

пасха 2023

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Великая Среда – третий день Страстной недели перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 12 апреля В Великую среду верующие вспоминают предательство Иуды Искариота, продавшего своего Учителя за 30 сребреников, и грешницу, помазавшую Спасителя миром, которые являются главным содержанием церковной службы. О церковных традициях Великой среды, третьего дня Страстной седмицы, читайте в Sputnik Грузия. Великая, или Страстная среда На четвертый день после торжественного въезда в Иерусалим – в Страстную среду – Иисус напомнил своим ученикам, что скоро Его предадут на распятие. Именно в Страстную среду Иуда Искариот, один из 12 учеников Христа, сговорился с первосвященниками, решившими погубить Спасителя, предать Иисуса за 30 сребреников. Страстную среду церковь прировняла к Великой пятнице – дню распятия Иисуса, и объявила постным днем на протяжении всего года, поскольку ужас и скорбь в отношении содеянного преступления были очень велики. В Великую среду вспоминают историю о грешнице, помазавшей Спасителя миром. В Евангелии от Луки говорится, что некая грешница пришла в дом фарисея, где находился Спаситель, и сидя в ногах лежащего на вечере Иисуса, плача, обливала Его ноги слезами, целовала их, отирала своими волосами и мазала миром из алавастрового сосуда. Фарисей, видя это, подумал, что будь Христос пророком, Он бы знал, что эта женщина грешница. В ответ Иисус рассказал притчу о двух должниках, которая на примере показывает, как нужно прощать человеку его прегрешение. Спаситель не только отпустил грехи женщине, но и объяснил раздосадованным ученикам, что таким образом она подготовила Его тело к погребению. Церковные традиции В Страстную среду перед Пасхой на утренней службе по церковной традиции в последний раз в течение Великого поста проводится литургия Преждеосвященных Даров. В Великую среду читается молитва преподобного Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего" с тремя земными поклонами. Земные поклоны до праздника Троицы, который в 2023 году отмечают 4 июня, совершают только перед Плащаницей. Сребролюбию Иуды, продающего своего учителя первосвященникам, в богослужебных текстах Страстной среды противопоставляют бескорыстие женщины-грешницы, помазавшей драгоценным миро Господа. В Великую среду по церковной традиции на вечерней службе совершается таинство Исповеди. Священнослужители отмечают, что вечер Страстной среды для прихожан – особая возможность исповедоваться более подробно, чем обычны. Поэтому все прихожане стараются исповедоваться в Страстную среду. Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , пасха 2023