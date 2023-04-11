https://sputnik-georgia.ru/20230411/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-gruzii-s-rf-zakryta-dlya-bolshegruzov-276611911.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ закрыта для большегрузов

Участок дороги Гудаури-Коби закрыт из-за снегопада 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T09:41+0400

2023-04-11T09:41+0400

2023-04-11T09:41+0400

погода

грузия

новости

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24497/87/244978709_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_37b196d7d29e358c97d8c9718abeae10.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог