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Женскую сборную Грузии по футболу возглавит иностранный специалист
Женскую сборную Грузии по футболу возглавит иностранный специалист
Главный тренер женской сборной Грузии 13 лет играла на позиции вратаря сборной Израиля и была ее капитаном 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T07:32+0400
2023-04-11T07:32+0400
2023-04-11T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Впервые в истории женского футбола Грузии национальную сборную возглавит иностранный специалист – новый главный тренер команды Айрис Антман, сообщает пресс-служба ФФГ. По информации федерации, 47-летний специалист из Израиля имеет 13-летний тренерский стаж. Антман пять лет была помощником главного тренера сборной Израиля, а также возглавляла женские сборные Израиля до 17 и 19 лет. Айрис Антман будет главным тренером сборной Грузии до конца 2024 года. В швейцарском Ньоне 2 мая состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА 2023-2024 годов. Женская сборная Грузии выступит в лиге С. Матчи пройдут с 20 сентября по 5 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, израиль, ффг, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, израиль, ффг, футбол, сборная грузии по футболу
Женскую сборную Грузии по футболу возглавит иностранный специалист
07:32 11.04.2023 (обновлено: 08:01 11.04.2023)
Главный тренер женской сборной Грузии 13 лет играла на позиции вратаря сборной Израиля и была ее капитаном
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Впервые в истории женского футбола Грузии национальную сборную возглавит иностранный специалист – новый главный тренер команды Айрис Антман, сообщает пресс-служба ФФГ.
По информации федерации, 47-летний специалист из Израиля имеет 13-летний тренерский стаж. Антман пять лет была помощником главного тренера сборной Израиля, а также возглавляла женские сборные Израиля до 17 и 19 лет.
Главный тренер женской сборной Грузии 13 лет играла на позиции вратаря сборной Израиля и была ее капитаном.
Айрис Антман будет главным тренером сборной Грузии до конца 2024 года.
В швейцарском Ньоне 2 мая состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА 2023-2024 годов. Женская сборная Грузии выступит в лиге С. Матчи пройдут с 20 сентября по 5 декабря.