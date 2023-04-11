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Женскую сборную Грузии по футболу возглавит иностранный специалист

Женскую сборную Грузии по футболу возглавит иностранный специалист

Главный тренер женской сборной Грузии 13 лет играла на позиции вратаря сборной Израиля и была ее капитаном 11.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Впервые в истории женского футбола Грузии национальную сборную возглавит иностранный специалист – новый главный тренер команды Айрис Антман, сообщает пресс-служба ФФГ. По информации федерации, 47-летний специалист из Израиля имеет 13-летний тренерский стаж. Антман пять лет была помощником главного тренера сборной Израиля, а также возглавляла женские сборные Израиля до 17 и 19 лет. Айрис Антман будет главным тренером сборной Грузии до конца 2024 года. В швейцарском Ньоне 2 мая состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА 2023-2024 годов. Женская сборная Грузии выступит в лиге С. Матчи пройдут с 20 сентября по 5 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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