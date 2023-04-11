https://sputnik-georgia.ru/20230411/zhitelyam-gruzii-grozit-shtraf-za-szhiganie-pokryshek-na-chiakokonoba-276632186.html

Жителям Грузии грозит штраф за сжигание покрышек на Чиакоконоба

Жителям Грузии грозит штраф за сжигание покрышек на Чиакоконоба

В этот праздник люди обычно разжигают костер и прыгают через него 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T16:23+0400

2023-04-11T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Штраф грозит гражданам Грузии в случае разжигания костров из покрышек на праздник Чиакоконоба, говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. В министерстве напомнили, что сжигание бытовых отходов в открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 лари (около 198 долларов), а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов – до 1,5 тысячи лари (около 595 долларов). Во время сжигания подобных отходов выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества, пояснили в министерстве.В ведомстве подчеркнули, что с вечера на Чиакоконоба сотрудники департамента по надзору за окружающей средой ужесточат контроль и будут реагировать на любое правонарушение надлежащим образом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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