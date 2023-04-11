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Жителям Грузии грозит штраф за сжигание покрышек на Чиакоконоба
Жителям Грузии грозит штраф за сжигание покрышек на Чиакоконоба
В этот праздник люди обычно разжигают костер и прыгают через него 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T16:23+0400
2023-04-11T16:23+0400
2023-04-11T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Штраф грозит гражданам Грузии в случае разжигания костров из покрышек на праздник Чиакоконоба, говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. В министерстве напомнили, что сжигание бытовых отходов в открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 лари (около 198 долларов), а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов – до 1,5 тысячи лари (около 595 долларов). Во время сжигания подобных отходов выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества, пояснили в министерстве.В ведомстве подчеркнули, что с вечера на Чиакоконоба сотрудники департамента по надзору за окружающей средой ужесточат контроль и будут реагировать на любое правонарушение надлежащим образом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, пасха 2023, общество
грузия, новости, пасха 2023, общество
Жителям Грузии грозит штраф за сжигание покрышек на Чиакоконоба
В этот праздник люди обычно разжигают костер и прыгают через него
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Штраф грозит гражданам Грузии в случае разжигания костров из покрышек на праздник Чиакоконоба, говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Чиакоконоба – праздник, который берет начало с языческих времен. Этот день особенно любят дети, которые разжигают костер и прыгают через него. В древности считалось, что этот обряд очищает от злых духов. Праздник приходится на среду Страстной недели.
В министерстве напомнили, что сжигание бытовых отходов в открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 лари (около 198 долларов), а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов – до 1,5 тысячи лари (около 595 долларов).
Во время сжигания подобных отходов выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества, пояснили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что с вечера на Чиакоконоба сотрудники департамента по надзору за окружающей средой ужесточат контроль и будут реагировать на любое правонарушение надлежащим образом.