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Беларусь, как и Венгрия, выступает за скорейшее перемирие на Украине – глава МИД

Беларусь, как и Венгрия, выступает за скорейшее перемирие на Украине – глава МИД

Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, объявить перемирие и начинать переговоры, заявил дипломат 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T23:36+0400

2023-04-12T23:36+0400

2023-04-12T23:36+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Республика Беларусь, как и Венгрия, выступает за скорейшее прекращение огня на Украине и старт мирных переговоров, заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.По его словам, позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры. Все вопросы территориальные, восстановительные, безопасности и прочие нужно и решать за столом переговоров без всяких предварительных условий, добавил он.Официальный Минск в свою очередь предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации этого конфликта, подчеркнул глава белорусского МИД.Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции заявил, что в ходе встречи с Алейником просил того, "чтобы Беларусь предприняла все возможное для предотвращения расширения войны, и чтобы Беларусь не предпринимала никаких шагов, которые несут с собой такую опасность"."Надежда на мир будет жить, пока каналы общения останутся открытыми. Если мы закроем коммуникационные каналы, тогда мы откажемся от надежды на мир... Белоруссия ранее уже была местом для переговоров, и мы, венгры, надеемся на то, что эти мирные переговоры как можно скорее возобновятся", – добавил Сийярто.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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