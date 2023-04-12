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Борьба с контрабандой в Грузии: сколько нарушений выявлено в марте?
Борьба с контрабандой в Грузии: сколько нарушений выявлено в марте?
Контрабанда сигарет обрела масштабы после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T16:16+0400
2023-04-12T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в марте этого года выявили 36 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизного товара, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 39 человек, из них 18 задержали. Следствие ведется по статье "Изготовление, реализация или (и) использование поддельных знаков маркировки неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке, в особо крупном размере, совершенные группой лиц неоднократно".Это преступление наказывается лишением свободы от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, грузия, новости, общество, минфин грузии
тбилиси, грузия, новости, общество, минфин грузии

Борьба с контрабандой в Грузии: сколько нарушений выявлено в марте?

16:16 12.04.2023
© Investigation Service of the Ministry of FinanceКонтрабандные сигареты
Контрабандные сигареты - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2023
© Investigation Service of the Ministry of Finance
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Контрабанда сигарет обрела масштабы после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в марте этого года выявили 36 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизного товара, сообщается на сайте ведомства.
Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 39 человек, из них 18 задержали.

В целом за указанный период было изъято 36 180 пачек контрабандных сигарет разных наименований, предназначенных для продажи. Общая рыночная стоимость товара превышает 117 тысяч лари (46,4 тысячи долларов).

Следствие ведется по статье "Изготовление, реализация или (и) использование поддельных знаков маркировки неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке, в особо крупном размере, совершенные группой лиц неоднократно".
Это преступление наказывается лишением свободы от шести до восьми лет.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.
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