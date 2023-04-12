https://sputnik-georgia.ru/20230412/borba-s-kontrabandoy-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavleno-v-marte-276665480.html

Борьба с контрабандой в Грузии: сколько нарушений выявлено в марте?

Борьба с контрабандой в Грузии: сколько нарушений выявлено в марте?

Контрабанда сигарет обрела масштабы после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в марте этого года выявили 36 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизного товара, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 39 человек, из них 18 задержали. Следствие ведется по статье "Изготовление, реализация или (и) использование поддельных знаков маркировки неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке, в особо крупном размере, совершенные группой лиц неоднократно".Это преступление наказывается лишением свободы от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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