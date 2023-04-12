https://sputnik-georgia.ru/20230412/chistyy-chetverg-2023-kakie-obryady-i-gadaniya-provodyat-pered-paskhoy-276676918.html

Чистый четверг 2023: какие обряды и гадания проводят перед Пасхой?

Чистый четверг 2023: какие обряды и гадания проводят перед Пасхой?

Чистый четверг последней недели перед Пасхой верующие ждут с нетерпением, чтобы очистить себя от грехов, а жилье – от негатива 12.04.2023, Sputnik Грузия

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религия

справки

пасха 2023

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В Чистый четверг проводят множество обрядов и ритуалов как для улучшения здоровья, так и для привлечения благополучия в семью. В этот день принято гадать на будущее, несмотря на то, что церковь выступает против любых гаданий. Какие гадания и обряды проводят в Чистый четверг перед Пасхой, читайте в материале Sputnik Грузия. Какие обряды проводят? В старину обряды и ритуалы в Чистый четверг перед Пасхой проводили с рассвета до полуночи. Обряд для защиты дома проводили с церковной свечой. Ею окуривали все комнаты, а затем выжигали кресты на оконных рамах и на верхней перекладине дверного проема. Старинный обряд по привлечению достатка в дом проводили в Чистый четверг перед Пасхой во время уборки. Для этого в воду, которой мыли окна и двери, бросали монетки, приговаривая: "Денежки, водитесь – не переводитесь!" После уборки воду выливали под дерево, а заговоренную мелочь прятали. В Чистый четверг обязательно готовили четверговую соль, которой в течение года лечили больных, а также делали обереги для семьи, скота, дома и огорода. Как и когда готовить четверговую соль смотрите здесь.В Чистый четверг проводили обряд по подсчету денег. По приметам, если пересчитать всю наличность, имеющуюся в доме, трижды в течение этого дня, то весь год недостатка в них не будет. Обряд по подсчету денег следует проводить до восхода солнца, в полдень и на закате. А вот давать в Чистый четверг перед Пасхой деньги в долг – плохая примета, можно спугнуть удачу и богатство. Хорошая примета в Чистый четверг переставлять предметы и мебель в квартире – финансовых проблем весь год не будет. Старинный обряд поможет решить проблемы со здоровьем. Для этого нужно в ночь на Чистый четверг ровно в полночь окатить себя четверговой водой. Устроить личную жизнь женщинам поможет следующий обряд: в старину верили, что венец безбрачия можно снять, если в ночь на Чистый четверг зайти в реку по пояс и попросить об этом Господа. Гадания в Чистый четверг Гадания на суженого и в целом на будущее в Чистый четверг перед Пасхой пользовались особой популярностью. Для привлечения любви и внимания молодых людей, девушка должна была провести ритуал гадания с зеркалом. Привлечь внимание мужчин помогало и гадание с помощью полотенца. Для этого полотенце, которым вытирались в Чистый четверг перед Пасхой, в качестве милостыни отдавали нуждающимся вместе с куличом и яйцами. С помощью церковной свечи, принесенной с вечерней службы в Чистый четверг, проводили гадание на будущее. Гадающий с зажженной свечой поднимался на чердак – одно из мест обитания домового – и ждал появления домашнего духа. Появление мохнатого духа обещало семье богатство и благополучие, а лысого – нищету. Гадание на любовь проводили со свечкой за пять минут до полуночи. Во время гадания окна плотно закрывали и смотрели на пламя. Гадание обещало страстные приключения, если свеча горела ярко, а если коптила – предстоит всего лишь легкий флирт. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , справки , пасха 2023