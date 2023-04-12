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Фонд мира ЕС весь бюджет потратил на продолжение боевых действий на Украине – МИД
Фонд мира ЕС весь бюджет потратил на продолжение боевых действий на Украине – МИД
Изначально эти деньги предназначались "на так называемое содействие безопасности всех регионов мира" вплоть до 2027 года, заявила Захарова 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T22:53+0400
2023-04-12T22:53+0400
2023-04-12T22:53+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
мария захарова
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Бюджет Европейского фонда мира, рассчитанный до 2027 года, растрачен за год "на раскрутку боевых действий" на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Между тем деньги будут поглощены не только "украинской черной дырой, но и американским военно-промышленным комплексом", добавила она.Представитель ведомства напомнила, что эти деньги изначально предназначались "на так называемое содействие безопасности всех регионов мира вплоть до 2027 года". Вместо этого деньги были потрачены на "раскрутку боевых действий на территории Украины", отметила она."13 марта страны ЕС были вынуждены повторно скинуться в бюджет фонда более чем на 2 миллиарда евро", – отметила Захарова. При этом, по ее прогнозу, "деньги ЕСовских налогоплательщиков вновь будут поглощены украинской черной дырой и американским военно-промышленным комплексом"."Какая главная цель, тоже понятно: продлить боевые действия на Европейском континенте", – резюмировала Захарова.Всего же Евросоюз выделил на военное содействие киевскому режиму около 13 миллиардов евро, отметила она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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обострение ситуации вокруг украины 2022, мария захарова, украина, россия, новости
обострение ситуации вокруг украины 2022, мария захарова, украина, россия, новости
Фонд мира ЕС весь бюджет потратил на продолжение боевых действий на Украине – МИД
Изначально эти деньги предназначались "на так называемое содействие безопасности всех регионов мира" вплоть до 2027 года, заявила Захарова
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Бюджет Европейского фонда мира, рассчитанный до 2027 года, растрачен за год "на раскрутку боевых действий" на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Между тем деньги будут поглощены не только "украинской черной дырой, но и американским военно-промышленным комплексом", добавила она.
"С 28 февраля 2022 года Евросоюз, по сути, полностью переориентировал свой Европейский фонд мира на поставки вооружений украинской власти. Семью траншами на эти цели было выделено более 3,5 миллиарда евро. Это фактически менее, чем за год, исчерпало ресурсы фонда", – цитирует Захарову РИА Новости.
Представитель ведомства напомнила, что эти деньги изначально предназначались "на так называемое содействие безопасности всех регионов мира вплоть до 2027 года". Вместо этого деньги были потрачены на "раскрутку боевых действий на территории Украины", отметила она.
"13 марта страны ЕС были вынуждены повторно скинуться в бюджет фонда более чем на 2 миллиарда евро", – отметила Захарова. При этом, по ее прогнозу, "деньги ЕСовских налогоплательщиков вновь будут поглощены украинской черной дырой и американским военно-промышленным комплексом".
"Какая главная цель, тоже понятно: продлить боевые действия на Европейском континенте", – резюмировала Захарова.
Всего же Евросоюз выделил на военное содействие киевскому режиму около 13 миллиардов евро, отметила она.