https://sputnik-georgia.ru/20230412/obnaruzheny-avtomaty-sotni-patronov-trotil--mvd-gruzii-provelo-zaderzhaniya-po-vsey-strane-276659395.html

Обнаружены автоматы, сотни патронов, тротил – МВД Грузии провело задержания по всей стране

Обнаружены автоматы, сотни патронов, тротил – МВД Грузии провело задержания по всей стране

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T17:57+0400

2023-04-12T17:57+0400

2023-04-12T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси и регионах страны 16 человек и еще одного уличили по обвинению в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства. Возраст задержанных, по распространенной информации, от 23 до 80 лет. Некоторые из них были ранее судимы. Задержания были проведены в Тбилиси, Самегрело - Земо Сванети – в Местийском и Мартвильском районах, а также Чхороцку, в Кахети – Ахметском и Лагодехском районах, в Рача-Лечхуми – в Онийском и Амбролаурском районах, в Гурии – Озургетском орайоне, в Шида Картли. Правоохранители изъяли пистолет системы Макарова, автоматы, до двух тысяч патронов, обоймы, карабин, запалы для гранаты, детали для взрывных устройств, тротил, наркотические вещества и нож. При обыске в доме одного из задержанных в Чхороцку изъяли 1 630 боевых патронов. Задержанным грозит до семи лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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