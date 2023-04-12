https://sputnik-georgia.ru/20230412/passazhirov-v-gruzii-perevozyat-na-neispravnom-transporte---smi-276684874.html

Пассажиров в Грузии перевозят на неисправном транспорте – СМИ

Пассажиров в Грузии перевозят на неисправном транспорте – СМИ

Жизни пассажиров угрожает опасность, бьют тревогу эксперты 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T23:16+0400

2023-04-12T23:16+0400

2023-04-12T23:42+0400

грузия

новости

общество

давид месхишвили

транспорт в грузии

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269455701_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_4b2e37f305a0c2d92fea9c517ae01360.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Пассажирские перевозки в Грузии в большинстве случаев осуществляются неисправным транспортом, заявил президент Ассоциации центров автоинспекции Грузии Давид Месхишвили.С 1 июля 2018 года техинспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018-го новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. По данным Ассоциации, в 2022 году в Грузии было зарегистрировано 55 210 автобусов и микроавтобусов. В течение года на проверку явились владельцы 18 650 автомашин, что составляет 39% от зарегистрированного числа. Ни разу не явились на проверку 36 560 водителей автобусов и микроавтобусов, что составляет 68% имеющегося автотранспорта. На сегодняшний день штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. На выплату штрафа дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. Если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. С 4 июня 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях Грузии, которые касаются штрафов за управление транспортным средством без технического осмотра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, давид месхишвили, транспорт в грузии, транспорт