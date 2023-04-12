https://sputnik-georgia.ru/20230412/resurs-na-iskhode--meriya-khochet-rasshirit-edinstvennuyu-v-tbilisi-svalku-276674442.html

Ресурс на исходе – мэрия хочет расширить единственную в Тбилиси свалку

Ресурс на исходе – мэрия хочет расширить единственную в Тбилиси свалку

На расширение свалки в Лило планируется потратить 2,5 миллиона лари 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T20:42+0400

2023-04-12T20:42+0400

2023-04-12T20:42+0400

грузия

новости

лило

тбилиси

рустави

каха каладзе

sputnik

тбилсервис групп

агентство государственных закупок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23901/46/239014699_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_b47536e5ae397ff92b51dc943b695243.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ресурса единственной мусорной свалки в поселке Лило на окраине Тбилиси хватит на три месяца, поэтому планируется расширить полигон, сообщает медиаплатформа BMG. На расширение свалки в Лило планируется потратить 2,5 миллиона лари. Служба очистки Тбилиси "Тбилсервис групп", функционирующая при мэрии, обратилась с соответствующей заявкой в Агентство государственных закупок с целью расширения мусорного полигона. По его словам, в последние годы увеличилось количество бытовых отходов. Только в столице за день собирается 1,5 тысячи тонн мусора. Кроме того, по словам Пачулия, с конца 2022 года отходы городов Рустави и Гардабани также вывозятся на полигон Лило, потому что местные закрыты. А как же газосброник Еще в 2019 году мэрия заявила о грандиозных планах по превращению свалки в Лило в газосборник. Согласно концепции, газ, который выделяется в результате разложения отходов, должен будет скапливаться в одном месте, а не распространятся. Проект создания предприятия по добыче газа на свалке должна была подготовить бельгийская компания "Джео консультант". Проект предполагалось реализовать в 2021 году, но этого не произошло. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лило

тбилиси

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, лило, тбилиси, рустави, каха каладзе, sputnik, тбилсервис групп, агентство государственных закупок