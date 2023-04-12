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Ресурс на исходе – мэрия хочет расширить единственную в Тбилиси свалку
Ресурс на исходе – мэрия хочет расширить единственную в Тбилиси свалку
На расширение свалки в Лило планируется потратить 2,5 миллиона лари 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T20:42+0400
2023-04-12T20:42+0400
2023-04-12T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ресурса единственной мусорной свалки в поселке Лило на окраине Тбилиси хватит на три месяца, поэтому планируется расширить полигон, сообщает медиаплатформа BMG. На расширение свалки в Лило планируется потратить 2,5 миллиона лари. Служба очистки Тбилиси "Тбилсервис групп", функционирующая при мэрии, обратилась с соответствующей заявкой в Агентство государственных закупок с целью расширения мусорного полигона. По его словам, в последние годы увеличилось количество бытовых отходов. Только в столице за день собирается 1,5 тысячи тонн мусора. Кроме того, по словам Пачулия, с конца 2022 года отходы городов Рустави и Гардабани также вывозятся на полигон Лило, потому что местные закрыты. А как же газосброник Еще в 2019 году мэрия заявила о грандиозных планах по превращению свалки в Лило в газосборник. Согласно концепции, газ, который выделяется в результате разложения отходов, должен будет скапливаться в одном месте, а не распространятся. Проект создания предприятия по добыче газа на свалке должна была подготовить бельгийская компания "Джео консультант". Проект предполагалось реализовать в 2021 году, но этого не произошло. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, лило, тбилиси, рустави, каха каладзе, sputnik, тбилсервис групп, агентство государственных закупок
грузия, новости, лило, тбилиси, рустави, каха каладзе, sputnik, тбилсервис групп, агентство государственных закупок
Ресурс на исходе – мэрия хочет расширить единственную в Тбилиси свалку
На расширение свалки в Лило планируется потратить 2,5 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik.
Ресурса единственной мусорной свалки в поселке Лило на окраине Тбилиси хватит на три месяца, поэтому планируется расширить полигон, сообщает
медиаплатформа BMG.
На расширение свалки в Лило планируется потратить 2,5 миллиона лари.
Служба очистки Тбилиси "Тбилсервис групп", функционирующая при мэрии, обратилась с соответствующей заявкой в Агентство государственных закупок с целью расширения мусорного полигона.
Как поясняет директор компании "Тбилсервис" Давид Пачулия, до начала строительства новой четвертой ячейки, куда можно будет разместить отходы через 7-8 месяцев, необходимо расширить третью ячейку, иначе возникнет проблема размещения отходов на свалке Лило через три месяца.
По его словам, в последние годы увеличилось количество бытовых отходов.
Только в столице за день собирается 1,5 тысячи тонн мусора. Кроме того, по словам Пачулия, с конца 2022 года отходы городов Рустави и Гардабани также вывозятся на полигон Лило, потому что местные закрыты.
А как же газосброник
Еще в 2019 году мэрия заявила о грандиозных планах по превращению свалки в Лило в газосборник. Согласно концепции, газ, который выделяется в результате разложения отходов, должен будет скапливаться в одном месте, а не распространятся.
Как тогда заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, реализация проекта обеспечит нормальное функционирование мусорного полигона, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению экологии в городе.
Проект создания предприятия по добыче газа на свалке должна была подготовить бельгийская компания "Джео консультант". Проект предполагалось реализовать в 2021 году, но этого не произошло.