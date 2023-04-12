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Россия запросила у Армении разъяснения из-за участия в учениях США в Европе

Россия запросила у Армении разъяснения из-за участия в учениях США в Европе

США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с Россией, заявила Мария Захарова 12.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Москва запросила у Еревана разъяснения в связи с участием в учениях США в Европе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий, добавила она. Захарова уточнила, что реакция Москвы на ситуацию последует вслед за ответом Еревана.Представитель ведомства также отметила, что отказ Армении от проведения маневров ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.В частности, касательно планов Еревана принять участие в западных учениях рассказал на прошлой неделе пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян. Речь идет о маневрах KFOR ("Силы Косово") и Sabre Junction ("Сплетенный меч"). Их проводит в 2023 году командование сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе.Ранее на сайте американского военного ведомства Армению упомянули в списке стран-участниц многонациональных учений Defender 2023. Спустя некоторое время Пентагон отредактировал сообщение, и закавказской республики больше не было в этом списке.При этом премьер Армении Никол Пашинян в январе заявил, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" на территории государства. В середине февраля начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров сообщил, что маневры пройдут в Киргизии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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