https://sputnik-georgia.ru/20230412/rukovodstvo-itb-berlin-poblagodarilo-premera-gruzii-za-uspeshnuyu-vystavku-276665095.html

Руководство ITB Berlin поблагодарило премьера Грузии за успешную выставку

Руководство ITB Berlin поблагодарило премьера Грузии за успешную выставку

Грузия произвела настоящий фурор на международной выставке, где в этом году являлась страной-хозяйкой 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T16:36+0400

2023-04-12T16:36+0400

2023-04-12T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Гендиректор выставочного центра Берлина Дирк Хоффман и старший вице-президент Дэвид Руц отправили премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили письмо, в котором поблагодарили за непоколебимую поддержку мероприятия, с помощью которой международная выставка туризма стала успешной в 2023 году. Грузия произвела настоящий фурор на международной выставке ITB Berlin, где в этом году она являлась страной-хозяйкой. Мероприятие открылось грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Мероприятие завершилось 9 марта. Благодарственное письмо написано от имени всей организационной команды международной выставки. В письме, опубликованном пресс-службой Национальной администрации туризма, отмечено, что международная выставка, которой очень гордится город Берлин, в 2023 году прошла впервые после четырехлетней паузы из-за пандемии коронавируса. Выставка вновь стала крупнейшей платформой для участников отрасли и гостей мероприятия, а Грузия сыграла значительную роль в успешном проведении данного мероприятия. Руководство выставки отметило, что восхитительное культурное и природное наследие Грузии было представлено на мероприятии во всей красе. В письме также отмечено, что руководство международной выставки Берлина гордится сотрудничеством с Грузией. Они выразили надежду, что это сотрудничество станет основой длительных отношений. "Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами, чтобы вместе совершать великие дела", – подчеркнуто в письме. На ITB Berlin Грузия представила этноджаз, электронные мотивы, классическую и традиционную музыку, концерт грузинского национального балета "Сухишвили" и симфонического оркестра Грузии, а также традиционное грузинское многоголосие в исполнении ансамбля "Рустави". Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство". На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Перед участниками мероприятия выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузинская программа на ITB Berlin Около 80 представителей турсектора Грузии в ходе выставки провели презентацию на стенде Грузии, размещенном на 950 квадратных метрах. В рамках выставки прошли дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Были представлены образцы ручной работы. Делегация из Грузии открыла дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация приняла участие в сессиях "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий гарибашвили, берлин, грузия, новости, экономика