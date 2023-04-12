Руководство ITB Berlin поблагодарило премьера Грузии за успешную выставку
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили на ITB Berlin
© Сourtesy of Georgian Government
Грузия произвела настоящий фурор на международной выставке, где в этом году являлась страной-хозяйкой
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Гендиректор выставочного центра Берлина Дирк Хоффман и старший вице-президент Дэвид Руц отправили премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили письмо, в котором поблагодарили за непоколебимую поддержку мероприятия, с помощью которой международная выставка туризма стала успешной в 2023 году.
Грузия произвела настоящий фурор на международной выставке ITB Berlin, где в этом году она являлась страной-хозяйкой. Мероприятие открылось грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Мероприятие завершилось 9 марта.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Ансамбль Сухишвили на ITB Berlin
Ансамбль Сухишвили на ITB Berlin
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Благодарственное письмо написано от имени всей организационной команды международной выставки.
В письме, опубликованном пресс-службой Национальной администрации туризма, отмечено, что международная выставка, которой очень гордится город Берлин, в 2023 году прошла впервые после четырехлетней паузы из-за пандемии коронавируса.
Выставка вновь стала крупнейшей платформой для участников отрасли и гостей мероприятия, а Грузия сыграла значительную роль в успешном проведении данного мероприятия.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПавильон Грузии ITB Berlin 2023
Павильон Грузии ITB Berlin 2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Руководство выставки отметило, что восхитительное культурное и природное наследие Грузии было представлено на мероприятии во всей красе.
"Это зрелище стало незабываемым впечатлением для всех посетителей, и у многих появилось желание приехать в Грузию. Из-за представления страны как уникального и удивительного туристического центра притяжения вы действительно заслуживаете публичной похвалы", – говорится в письме.
В письме также отмечено, что руководство международной выставки Берлина гордится сотрудничеством с Грузией. Они выразили надежду, что это сотрудничество станет основой длительных отношений.
© Courtesy of ITB BerlinITB Berlin
ITB Berlin
© Courtesy of ITB Berlin
"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами, чтобы вместе совершать великие дела", – подчеркнуто в письме.
На ITB Berlin Грузия представила этноджаз, электронные мотивы, классическую и традиционную музыку, концерт грузинского национального балета "Сухишвили" и симфонического оркестра Грузии, а также традиционное грузинское многоголосие в исполнении ансамбля "Рустави".
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZБаннер, рекламирующий Международную туристическую ярмарку (Internationale Tourismus Boerse, ITB)
Баннер, рекламирующий Международную туристическую ярмарку (Internationale Tourismus Boerse, ITB)
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство".
На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Перед участниками мероприятия выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузинская программа на ITB Berlin
Около 80 представителей турсектора Грузии в ходе выставки провели презентацию на стенде Грузии, размещенном на 950 квадратных метрах.
В рамках выставки прошли дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Были представлены образцы ручной работы.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПавильон Грузии ITB Berlin 2023
Павильон Грузии ITB Berlin 2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Делегация из Грузии открыла дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация приняла участие в сессиях "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме".
ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.