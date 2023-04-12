https://sputnik-georgia.ru/20230412/slozhnost-vybora-ili-za-kogo-budet-bolet-kaladze-276654689.html

Сложность выбора, или За кого будет болеть Каладзе?

Сложность выбора, или За кого будет болеть Каладзе?

Итальянский клуб "Наполи", за который выступает грузинский футболист Хвича Кварацхелия, в среду встретится в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Миланом". 12.04.2023, Sputnik Грузия

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карикатуры

каха каладзе

футбол

сборная грузии по футболу

спорт

грузия

хвича кварацхелия

италия

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Игра примечательна тем, что за "Милан" с 2001 по 2010 год выступал другой именитый грузинский футболист – действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе. В составе "Милана" он выиграл один чемпионат Италии, два раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.Известно, что Каладзе симпатизирует Кварацхелия, и вот интересно, за кого сегодня будет болеть столичный мэр.

италия

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каха каладзе, футбол, сборная грузии по футболу, спорт, грузия, хвича кварацхелия, италия