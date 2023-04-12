https://sputnik-georgia.ru/20230412/slozhnost-vybora-ili-za-kogo-budet-bolet-kaladze-276654689.html
Сложность выбора, или За кого будет болеть Каладзе?
Сложность выбора, или За кого будет болеть Каладзе?
Итальянский клуб "Наполи", за который выступает грузинский футболист Хвича Кварацхелия, в среду встретится в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Миланом". 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T11:21+0400
2023-04-12T11:21+0400
2023-04-12T11:55+0400
карикатуры
каха каладзе
футбол
сборная грузии по футболу
спорт
грузия
хвича кварацхелия
италия
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Игра примечательна тем, что за "Милан" с 2001 по 2010 год выступал другой именитый грузинский футболист – действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе. В составе "Милана" он выиграл один чемпионат Италии, два раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.Известно, что Каладзе симпатизирует Кварацхелия, и вот интересно, за кого сегодня будет болеть столичный мэр.
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каха каладзе, футбол, сборная грузии по футболу, спорт, грузия, хвича кварацхелия, италия
каха каладзе, футбол, сборная грузии по футболу, спорт, грузия, хвича кварацхелия, италия
Сложность выбора, или За кого будет болеть Каладзе?
11:21 12.04.2023 (обновлено: 11:55 12.04.2023)
Итальянский клуб "Наполи", за который выступает грузинский футболист Хвича Кварацхелия, в среду встретится в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Миланом".
Игра примечательна тем, что за "Милан" с 2001 по 2010 год выступал другой именитый грузинский футболист – действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе. В составе "Милана" он выиграл один чемпионат Италии, два раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
Известно, что Каладзе симпатизирует Кварацхелия, и вот интересно, за кого сегодня будет болеть столичный мэр.