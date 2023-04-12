https://sputnik-georgia.ru/20230412/stroitelnaya-amnistiya-v-batumi-plyusy-minusy-i-problemy-276680507.html

Строительная амнистия в Батуми: плюсы, минусы и проблемы

Строительная амнистия в Батуми: плюсы, минусы и проблемы

Речь идет только об уже построенных объектах с завершенным экстерьером 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению объявления строительной амнистии в Батуми, которая коснется объектов, построенных до 26 сентября 2022 года. Согласно изменениям в Кодекс пространственного планирования, архитектурной и строительной деятельности, орган по надзору за строительством в городе может принять в эксплуатацию здание или строительный комплекс, который завершен, но его строительство осуществлялось с нарушением архитектурного проекта или на несоответствующем земельном участке. Также принятие в эксплуатацию будет доступно для зданий, строительство которых не было разрешено, но осуществлялось в месте, где действовали детальный план застройки или план регулирования строительства, а также жилых домов частного сектора. Речь идет только об уже построенных объектах с завершенным экстерьером. На легализацию объекта у владельцев будет два года, чтобы представить заявку с соответствующими документами, в том числе экспертным заключением об устойчивости конструкции и сейсмологической устойчивости, экспертное заключение по проекту, акты об испытании лифтов, эскалаторов и так далее. При этом закон не коснется зданий особого значения, памятников культурного наследия, а также тех владельцев, кого закон при строительстве обязывает проверить здание на влияние на окружающую среду. Как поясняют авторы проекта – депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ресан Концелидзе, Анзор Болквадзе и Заал Микеладзе, принятие поправок поможет принять в эксплуатацию уже построенные объекты и даст возможность владельцам получить право на собственность и пользоваться ею. При этом авторы не называют число таких проблемных зданий. Урбанисты против Руководитель Института урбанистического развития Анна Бибилашвили утверждает, что законопроект несет в себе большие риски. "Нарушений правил строительства в Батуми намного больше, чем в Тбилиси. Но если простить нарушения сейчас, в будущем их будет намного больше. Так уже произошло в Тбилиси, после объявления строительной амнистии в прошлом году", – сказала Бибилашвили. Амнистия негативно влияет на строителей, если не ужесточить меры, добавила она. При этом урбанист отметила, что на данный момент нет никакой статистики, сколько нарушений строительства на самом деле есть в Батуми, и непонятно, как это скажется на городе. Урбанисты подготовили компромиссный вариант, согласно которому амнистия коснется только тех зданий, в которые заселились люди, а строительная компания упразднена как юридическое лицо.Проблемы в Батуми На сегодняшний день Батуми и регион Аджария в целом – одни из самых развивающихся мест в стране. В 2022 году в автономии было выдано 650 разрешений на строительство. Так Аджария занимает пятое место по числу строящихся объектов в Грузии. Для решения проблем с застройкой, в начале июля 2022 года мэрия Батуми получила право застраивать город свыше определенных норм. При этом мэрия должна соблюсти определенные условия. Между тем у города до сих пор не существует Генерального плана застройки и остро стоит проблема аварийных домов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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