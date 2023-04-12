https://sputnik-georgia.ru/20230412/urny-dlya-sortirovki-musora-razmestyat-v-tbilisi-ryadom-s-obschepitami-276673620.html

Урны для сортировки мусора разместят в Тбилиси рядом с общепитами

Урны для сортировки мусора разместят в Тбилиси рядом с общепитами

Проект пилотный и его целью является вовлечение бизнеса в процессы раздельного сбора мусора 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T19:09+0400

2023-04-12T19:09+0400

2023-04-12T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Служба очистки Тбилиси "Тбилсервис групп" разместит новые урны для сортировки мусора рядом с барами, кафе, ресторанами и заведениями быстрого питания, сообщает медиаплатформа BMG. Проект является пилотным, а его цель – вовлечение бизнеса в процессы раздельного сбора мусора и повышение осведомленности населения. Согласно проекту, урны будут отсортированы для пластиката, стекла и картона. Отмечается, что, исходя из масштаба столицы, урны не будут размещать массово, возможно, охват составит лишь 5%, что, по словам Пачулия, достаточно для повышения осведомленности жителей и гостей Тбилиси. После того, как заведения рассортируют отходы, сотрудники службы заберут их для дальнейшей реализации. Мэрия Тбилиси в сентябре 2022 года разработала пятилетний план действий и стратегию управления муниципальными отходами. Стратегия объединяет такие вопросы, как разделение отходов, переработка и выработка электроэнергии на полигонах. Стратегия еще не утверждена "Сакребуло" (горсовет – ред.). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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