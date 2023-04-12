https://sputnik-georgia.ru/20230412/velikiy-ili-strastnoy-chetverg-2023-tserkovnye-traditsii-276652407.html

Великий или Страстной четверг 2023: церковные традиции

Великий или Страстной четверг 2023: церковные традиции

Великий или Страстной четверг – четвертый день последней недели перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 13 апреля 12.04.2023, Sputnik Грузия

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религия

справки

пасха 2023

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В Великий четверг верующие вспоминают Тайную Вечерю, на которой Спаситель установил Таинство Евхаристии или Причащения и омыл ученикам ноги, а также молитву Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Что нужно делать в Страстной четверг: о церковных традициях этого дня читайте в Sputnik Грузия. Церковные традицииС Великого четверга до Пасхи в православных храмах на церковных службах вспоминают о земных страданиях Спасителя. В Великий четверг по церковной традиции утром проводят литургию Василия Великого, в ходе которой совершают чин освящения мира, предназначенный для таинства Миропомазания. На церковных службах по традиции в Страстной четверг вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения и братской любви. В крупных храмах в Великий четверг по церковной традиции проводят обряд омовения ног – архиерей 12 священнослужителям омывает ноги, как когда-то ученикам Христос. А вечером совершается Утреня Великой пятницы, которую называют 12 Евангелий. Во время вечерней службы по церковной традиции читают 12 отрывков из Священного Писания, рассказывающих о последних часах жизни Христа, начиная с Тайной вечери, заканчивая распятием на Голгофе и погребением во гробе Иосифа Аримафейского. Главная особенность Страстного четверга состоит в обновлении души и тела, поэтому верующим нужно пойти в церковь и причаститься. С Великого четверга начинается самая строгая часть поста, поэтому верующим нужно воздержаться от алкоголя и ограничить себя в пище. После службы прихожане начинают готовиться к Светлому Воскресению Христову – делают в доме уборку, красят яйца и готовят пасхальные куличи. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , пасха 2023