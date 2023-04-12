https://sputnik-georgia.ru/20230412/velikiy-prazdnik-voskreseniya-kak-v-gruzii-otmetyat-paskhu---video-276663704.html

Великий праздник Воскресения: как в Грузии отметят Пасху - видео

Великий праздник Воскресения: как в Грузии отметят Пасху - видео

Sputnik Грузия провел опрос среди жителей Тбилиси, чтобы узнать, как они готовятся к празднику Воскресения Христова и какие традиционные обычаи соблюдают. 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T15:12+0400

2023-04-12T15:12+0400

2023-04-12T15:12+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

пасха

пасха

пасха 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0c/276663269_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c99e35faf658f42d8c9622aaaa15ec2d.jpg

Для грузин этот праздник особенный, все семьи готовятся, чтобы встретить Пасху как подобает – красят яйца в Красную Пятницу, посещают праздничную службу в церквях, пекут или покупают пасхальные куличи, а уже в понедельник идут на кладбище, чтобы почтить память предков.Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 16 апреля.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, пасха, пасха, пасха 2023, видео