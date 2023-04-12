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Великий праздник Воскресения: как в Грузии отметят Пасху - видео
Великий праздник Воскресения: как в Грузии отметят Пасху - видео
Sputnik Грузия провел опрос среди жителей Тбилиси, чтобы узнать, как они готовятся к празднику Воскресения Христова и какие традиционные обычаи соблюдают. 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T15:12+0400
2023-04-12T15:12+0400
2023-04-12T15:12+0400
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пасха
пасха 2023
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Для грузин этот праздник особенный, все семьи готовятся, чтобы встретить Пасху как подобает – красят яйца в Красную Пятницу, посещают праздничную службу в церквях, пекут или покупают пасхальные куличи, а уже в понедельник идут на кладбище, чтобы почтить память предков.Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 16 апреля.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, пасха, пасха, пасха 2023, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, пасха, пасха, пасха 2023, видео
Великий праздник Воскресения: как в Грузии отметят Пасху - видео
Sputnik Грузия провел опрос среди жителей Тбилиси, чтобы узнать, как они готовятся к празднику Воскресения Христова и какие традиционные обычаи соблюдают.
Для грузин этот праздник особенный, все семьи готовятся, чтобы встретить Пасху как подобает – красят яйца в Красную Пятницу, посещают праздничную службу в церквях, пекут или покупают пасхальные куличи, а уже в понедельник идут на кладбище, чтобы почтить память предков.
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 16 апреля.