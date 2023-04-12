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Японский модуль cядет на Луну 25 апреля – ФОТО

Японский модуль cядет на Луну 25 апреля – ФОТО

Первый японский лунный посадочный модуль был запущен 11 декабря с мыса Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T18:46+0400

2023-04-12T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Посадку на Луну японский модуль совершит 26 апреля в 01:40 (25 апреля 12:40 по Тбилиси), говорится в сообщении компании ispace, осуществляющей этот проект.Как отмечается, на 12 апреля модуль находится на орбите в ближней точке к поверхности Луны – 100 километров, в дальней – 2,3 тысячи километров. После этого модуль будет выведен на круговую орбиту с высотой 100 километров от поверхности Луны. "Затем, 26 апреля, он начнет снижение с орбиты и займет положение для посадки. В режиме автоуправления будет включена обратная тяга и начнется эффективное снижение орбитальной скорости, после этого, примерно за час, будет совершена мягкая посадка на Луну", – сказано в сообщении.Напомним, первый японский лунный посадочный модуль был запущен 11 декабря с мыса Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Ранее запуск неоднократно откладывался по техническим причинам со стороны компании SpaceX. Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace. К слову, лунный модуль должен стать первым подобным японским аппаратом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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