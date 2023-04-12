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Юшков о причинах сокращения добычи нефти, ценах на газ и водородной энергетике – видео
Юшков о причинах сокращения добычи нефти, ценах на газ и водородной энергетике – видео
Решение ОПЕК+ не направлено против США, но при этом сильно ударит по американцам и принесет выгоду России 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T10:11+0400
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2023-04-12T10:18+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Почему Россия начнет сокращать скидки на свою нефть уже в ближайшее время? Запретят ли в Европе покупать СПГ из России? Почему мечты ЕС о водородной энергетике неосуществимы без России?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, экономика, сша, европа, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, экономика, сша, европа, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Юшков о причинах сокращения добычи нефти, ценах на газ и водородной энергетике – видео
10:11 12.04.2023 (обновлено: 10:18 12.04.2023)
Решение ОПЕК+ не направлено против США, но при этом сильно ударит по американцам и принесет выгоду России
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Почему Россия начнет сокращать скидки на свою нефть уже в ближайшее время? Запретят ли в Европе покупать СПГ из России? Почему мечты ЕС о водородной энергетике неосуществимы без России?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.