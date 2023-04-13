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Агентство развития госуслуг Грузии получило европейское признание
Агентство развития госуслуг Грузии получило европейское признание
Агентство является единственным агентством в регионе, сертифицированным в соответствии с требованиями европейских стандартов 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T22:16+0400
2023-04-13T22:16+0400
2023-04-13T22:16+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Агентство развития государственных услуг Минюста прошло сертификацию соответствия, и его деятельность соответствует регламенту eIDAS и стандартам Европейского института телекоммуникаций (ETSI), сообщает пресс-служба Агентства развития услуг. В настоящее время агентство является единственным агентством в регионе, сертифицированным в соответствии с требованиями европейских норм. Регламент eIDAS определяет правила электронной идентификации, надежных и квалифицированных услуг, которые являются обязательными для государств-членов ЕС. "Соответствие стандартам ЕС создает основу для грузинских компаний для расширения своей деятельности на рынке ЕС, обеспечения гибкости экономических процессов и снижения затрат", – говорится в сообщении. У Грузии действует режим свободной торговле со странами ЕС, при этом страны Евросоюза являются приоритетными в направлении развития экспорта грузинской продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, дом юстиции
грузия, новости, общество, дом юстиции
Агентство развития госуслуг Грузии получило европейское признание
Агентство является единственным агентством в регионе, сертифицированным в соответствии с требованиями европейских стандартов
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Агентство развития государственных услуг Минюста прошло сертификацию соответствия, и его деятельность соответствует регламенту eIDAS и стандартам Европейского института телекоммуникаций (ETSI), сообщает пресс-служба Агентства развития услуг.
В настоящее время агентство является единственным агентством в регионе, сертифицированным в соответствии с требованиями европейских норм.
"После успешного прохождения международного аудита на соответствие регламенту eIDAS и стандартам ETSI, агентство выполнило необходимые условия для квалифицированного надежного поставщика услуг, тем самым подтвердив, что предоставляемые им услуги полностью соответствуют требованиям законодательства ЕС", – говорится в сообщении.
Регламент eIDAS определяет правила электронной идентификации, надежных и квалифицированных услуг, которые являются обязательными для государств-членов ЕС.
"Соответствие стандартам ЕС создает основу для грузинских компаний для расширения своей деятельности на рынке ЕС, обеспечения гибкости экономических процессов и снижения затрат", – говорится в сообщении.
У Грузии действует режим свободной торговле со странами ЕС, при этом страны Евросоюза являются приоритетными в направлении развития экспорта грузинской продукции.