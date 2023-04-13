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День грузинского языка отметят в Москве

День грузинского языка отметят в Москве

День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. День грузинского языка отметят в Москве 14 апреля, говорится на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России."Дорогие друзья! 14 апреля 2023 года в Доме народов России состоится мероприятие, приуроченное ко Дню Грузинского языка. Сбор гостей в 18:00. Адрес: Подсосенский переулок, 21, стр. 1 (особняк Морозовых)", – говорится в сообщении организации. Желающие посетить мероприятие предварительно должны пройти онлайн-регистрацию.Вход будет осуществляться по предъявлению паспорта.День грузинского языка: Топ самых интересных фактов >>День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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