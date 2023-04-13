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Эрдоган: выборы 14 мая станут посланием Турции Западу
Эрдоган: выборы 14 мая станут посланием Турции Западу
Эрдоган выразил надежду, что предстоящие в стране президентские выборы ограничатся одним туром 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T20:47+0400
2023-04-13T20:47+0400
2023-04-13T20:47+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Президентские выборы, которые пройдут 14 мая, станут посланием Турции Западу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью местным телеканалам.Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты на выборах главы республики от "Республиканского альянса". Его основным соперником от оппозиции станет лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. При этом Эрдоган выразил надежду, что предстоящие 14 мая в стране президентские выборы ограничатся одним туром. "Уверен, что народ завершит эти выборы одним туром", - сказал он в среду в эфире телеканала "Си-эн-эн тюрк". Отвечая на вопрос, в чем коренное отличие нынешних выборов от предыдущих, Эрдоган отметил, что они имеют жизненно важное значение для реализации стратегии "столетия Турции", которую в столетнюю годовщину провозглашения республики объявила возглавляемая президентом правящая Партия справедливости и развития (ПСР).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган
в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган: выборы 14 мая станут посланием Турции Западу
Эрдоган выразил надежду, что предстоящие в стране президентские выборы ограничатся одним туром
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Президентские выборы, которые пройдут 14 мая, станут посланием Турции Западу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью местным телеканалам.
Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты на выборах главы республики от "Республиканского альянса". Его основным соперником от оппозиции станет лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
"Запад говорит, что он против Эрдогана. Не буду называть журналы", - сказал турецкий лидер, отметив, что выборы 14 мая станут "переломной точкой", за их исходом внимательно следят не только на Западе, но и в странах исламского мира.
При этом Эрдоган выразил надежду, что предстоящие 14 мая в стране президентские выборы ограничатся одним туром.
"Уверен, что народ завершит эти выборы одним туром", - сказал он в среду в эфире телеканала "Си-эн-эн тюрк".
Отвечая на вопрос, в чем коренное отличие нынешних выборов от предыдущих, Эрдоган отметил, что они имеют жизненно важное значение для реализации стратегии "столетия Турции", которую в столетнюю годовщину провозглашения республики объявила возглавляемая президентом правящая Партия справедливости и развития (ПСР).