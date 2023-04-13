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ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона – ТВ
ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона – ТВ
Подозреваемый впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс, заявил глава Минюста 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T23:22+0400
2023-04-13T23:22+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона, сообщил телеканал Fox. СМИ ранее сообщили, что правоохранительные органы работают в Норт-Дайтон в связи с делом об утечке секретной документации. Подозреваемым, согласно материалам прессы, выступает 21-летний военнослужащий национальной гвардии ВВС США.Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона.По словам министра, подозреваемый впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс.
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в мире, новости, происшествия, сша, пентагон, фбр
в мире, новости, происшествия, сша, пентагон, фбр

ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона – ТВ

23:22 13.04.2023
© photo: Sputnik / Dmitriy Parshin / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - Sputnik Грузия, 1920, 13.04.2023
© photo: Sputnik / Dmitriy Parshin
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Подозреваемый впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс, заявил глава Минюста
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона, сообщил телеканал Fox.
СМИ ранее сообщили, что правоохранительные органы работают в Норт-Дайтон в связи с делом об утечке секретной документации. Подозреваемым, согласно материалам прессы, выступает 21-летний военнослужащий национальной гвардии ВВС США.
"ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс", - цитирует Fox релиз бюро.
Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона.
По словам министра, подозреваемый впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс.
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