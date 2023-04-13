https://sputnik-georgia.ru/20230413/fbr-arestovalo-podozrevaemogo-v-utechke-materialov-pentagona--tv-276717956.html
ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона – ТВ
ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона – ТВ
Подозреваемый впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс, заявил глава Минюста 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T23:22+0400
2023-04-13T23:22+0400
2023-04-13T23:22+0400
в мире
новости
происшествия
сша
пентагон
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265808438_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_8241a7cad897272409835910bb1258c3.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона, сообщил телеканал Fox. СМИ ранее сообщили, что правоохранительные органы работают в Норт-Дайтон в связи с делом об утечке секретной документации. Подозреваемым, согласно материалам прессы, выступает 21-летний военнослужащий национальной гвардии ВВС США.Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона.По словам министра, подозреваемый впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265808438_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_b7c29df44bd141e64f053a1bc7b90469.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, сша, пентагон, фбр
в мире, новости, происшествия, сша, пентагон, фбр
ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона – ТВ
Подозреваемый впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс, заявил глава Минюста
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона, сообщил телеканал Fox.
СМИ ранее сообщили, что правоохранительные органы работают в Норт-Дайтон в связи с делом об утечке секретной документации. Подозреваемым, согласно материалам прессы, выступает 21-летний военнослужащий национальной гвардии ВВС США.
"ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс", - цитирует Fox релиз бюро.
Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона.
По словам министра, подозреваемый впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс.