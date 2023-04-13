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Какой будет погода в Тбилиси на пасхальные праздники?

Какой будет погода в Тбилиси на пасхальные праздники?

На Пасху, 16 апреля, в Тбилиси ожидается облачность и дождь 13.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Дождь с грозой – погода на пасхальные выходные обещает быть неясной, облачной и дождливой.Пасхальные праздники в Тбилиси в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, в Грузии это выходные дни.В пятницу, 14 апреля, в Тбилиси преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха составит плюс девять градусов, а максимальная – плюс 16. Ожидается ветер – 10-15 м/с -17-22 м/с.В субботу, 15 апреля, в столице Грузии погода прояснится. Минимальная температура воздуха составит плюс девять градусов, а максимальная – плюс 20. Ожидается ветер – 10-15 м/с -17-22 м/с.В воскресенье, на Пасху, погода вновь ухудшится. Ожидается облачность и дождь. Минимальная температура воздуха составит плюс девять градусов, а максимальная –плюс 14. Ожидается ветер – 6-11 м/с.В понедельник, 17 апреля, в Тбилиси сохранится облачная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха составит плюс девять градусов, а максимальная – плюс 13. Ожидается ветер – 6-11 м/с.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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