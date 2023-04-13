https://sputnik-georgia.ru/20230413/karaev-smi-v-latvii-ignoriruyut-ugolovnye-dela-protiv-russkoyazychnykh-zhurnalistov-276706051.html

Караев: СМИ в Латвии игнорируют уголовные дела против русскоязычных журналистов

Караев: СМИ в Латвии игнорируют уголовные дела против русскоязычных журналистов

Латвийские медиа должны как можно шире освещать судебные дела против русскоязычных журналистов, ведь завтра под удар могут попасть они сами 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T16:10+0400

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Таким мнением в интервью каналу "Sputnik на русском" поделился общественный деятель и публицист Дэги Караев, комментируя судебное слушание против журналиста Владимира Дорофеева. Почему дела всех 14-ти обвиняемых журналистов ведет всего один адвокат? Есть ли надежда на то, что суд примет решение в пользу Дорофеева и остальных обвиняемых журналистов? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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