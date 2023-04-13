https://sputnik-georgia.ru/20230413/karaev-smi-v-latvii-ignoriruyut-ugolovnye-dela-protiv-russkoyazychnykh-zhurnalistov-276706051.html
Караев: СМИ в Латвии игнорируют уголовные дела против русскоязычных журналистов
Караев: СМИ в Латвии игнорируют уголовные дела против русскоязычных журналистов
Латвийские медиа должны как можно шире освещать судебные дела против русскоязычных журналистов, ведь завтра под удар могут попасть они сами 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T16:10+0400
2023-04-13T16:10+0400
2023-04-13T16:10+0400
мультимедиа
видео
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0d/276705856_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db77541954b1486b2b109a012a413041.jpg
Таким мнением в интервью каналу "Sputnik на русском" поделился общественный деятель и публицист Дэги Караев, комментируя судебное слушание против журналиста Владимира Дорофеева. Почему дела всех 14-ти обвиняемых журналистов ведет всего один адвокат? Есть ли надежда на то, что суд примет решение в пользу Дорофеева и остальных обвиняемых журналистов? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
латвия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0d/276705856_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae716f3411d3ea359d81422e90c71b04.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, латвия, в мире, видео
мультимедиа, видео, латвия, в мире, видео
Караев: СМИ в Латвии игнорируют уголовные дела против русскоязычных журналистов
Латвийские медиа должны как можно шире освещать судебные дела против русскоязычных журналистов, ведь завтра под удар могут попасть они сами
Таким мнением в интервью каналу "Sputnik на русском" поделился общественный деятель и публицист Дэги Караев, комментируя судебное слушание против журналиста Владимира Дорофеева.
Почему дела всех 14-ти обвиняемых журналистов ведет всего один адвокат? Есть ли надежда на то, что суд примет решение в пользу Дорофеева и остальных обвиняемых журналистов?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.