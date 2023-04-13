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Ливневый дождь с градом обрушился на Тбилиси - видео

Ливневый дождь с градом обрушился на Тбилиси - видео

В Тбилиси в четверг прошел ливневый дождь. На окраинах грузинской столицы выпал град. Смотрите в видео кадры, которые сняли репортеры Sputnik 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T23:50+0400

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2023-04-13T23:50+0400

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На дорогах из-за ливня образовались настоящие потоки из воды, было затруднено движение автомобилей. В некоторых районах на окраине грузинской столицы выпал град. По прогнозу синоптиков, непогода в грузинской столице продлится до конца недели.

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