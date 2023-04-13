https://sputnik-georgia.ru/20230413/manchester-chelsi-ili-tottenkhem--v-kakoy-iz-klubov-pereydet-vratar-sbornoy-gruzii-276676422.html

"Манчестер", "Челси" или "Тоттенхем" – в какой из клубов перейдет вратарь сборной Грузии?

"Манчестер", "Челси" или "Тоттенхем" – в какой из клубов перейдет вратарь сборной Грузии?

Желающим приобрести Мамардашвили придется потратить немалую сумму, отмечают СМИ 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T11:10+0400

2023-04-13T11:10+0400

2023-04-13T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Британское издание The Sun утверждает, что гранды английской премьер лиги – "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" – заинтересованы в покупке грузинского голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили. "Возможно, Давид де Хеа, Эдуар Менди и Уго Льорис покинут свои команды летом. Агент Георгия Мамардашвили Леван Сетуридзе находился в Лондоне и вел переговоры о переходе. Мамардашвили стал одним из лучших вратарей Европы после того, как завоевал место в Ла Лиге. Представитель 22-летнего грузина обсудил детали летних трансферных новостей с тремя клубами: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэмом", – пишет издание. Как отмечает автор, желающим приобрести Мамардашвили придется потратить немалую сумму. В сентябре вратарь сборной Грузии подписал контракт с "Валенсией", по которому сумма выкупа составляет 87,5 млн фунтов стерлингов. "Если "Валенсия" активирует этот пункт, то Мамардашвили станет самым дорогим голкипером в истории и обгонит нынешнего голкипера "Челси" Кепу Арисабалагу, которого лондонцы купили в 2018 году за 72 миллиона фунтов", – говорится в статье The Sun. Георгий Мамардашвили перешел в резервную команду "Валенсии" в годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера. Согласно "Трансфермаркт", стоимость 22-летнего грузинского вратаря увеличилась за год до 25 миллионов евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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