https://sputnik-georgia.ru/20230413/mayskie-vykhodnye-v-2023-godu-v-rossii-276682142.html

Майские выходные в 2023 году в России

Майские выходные в 2023 году в России

Майские праздники наступят примерно через две недели – во многих странах мира в мае отмечают Праздник Весны и Труда и День Победы 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T07:00+0400

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В России традиция отмечать эти важные даты насчитывает десятилетия – майские праздничные выходные для большинства россиян ассоциируются с краткосрочным отпуском и, конечно же, с поездкой вместе с родными на природу. На майские праздники жители России в 2023 году в целом будут отдыхать семь дней, однако количество выходных дней может вырасти до одиннадцати – депутаты внесли в Госдуму законопроект с предложением продлить майские выходные, с 1 по 9 мая. Как будут отдыхать на майские праздники в России в 2023 году: сколько официальных выходных ожидает в мае россиян, читайте в материале Sputnik Грузия. Сколько майских выходных в 2023? На майские праздники по производственному календарю на 2023 год сплошных каникул у жителей России не будет. На Первомай в 2023-м в России отдыхают три дня подряд – с 29 апреля по 1 мая включительно. Отработав четыре дня, 2-5 мая, россияне вновь смогут отдохнуть и насладиться майским солнцем. На День Победы жители России в 2023-м отдыхают четыре дня – с 6 по 9 мая включительно, благодаря новогодним каникулам. В частности, 6-7 мая (суббота-воскресенье) – календарные выходные, 8 мая – понедельник (из-за переноса выходного 8 января), 9 мая – День Победы, праздничный выходной. Майские выходные могут продлить? Депутаты от "Новых людей" 5 апреля внесли в Госдуму России законопроект, предлагающий сделать майские праздничные выходные непрерывными с 1 по 9 число, сократив при этом новогодние каникулы. Авторы законопроекта поясняют, что прецедент длинных майских выходных в России уже был, благодаря чему социально-психологическое самочувствие граждан, которые в теплые дни смогли больше времени провести с членами семьи на природе, улучшилось. Согласно социологическим опросам, две трети россиян во время январских выходных не покидают дом. "В мае погода отличная. Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами", – сказал вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Инициаторы законопроекта уверены, что продление майских выходных в России приведет к росту внутреннего туризма, так как граждане в теплую погоду больше времени будут проводить за пределами дома, а также будет способствовать развитию ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса. Непрерывные майские выходные были в России только во время пандемии, хотя такая инициатива звучит не в первый раз. И если в этот раз авторы законопроекта смогут довести дело до конца, то майские праздничные выходные ежегодно будут длиться с 1 по 9 число. Материал подготовлен на основе открытых источников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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