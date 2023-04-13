https://sputnik-georgia.ru/20230413/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii--za-mesyats-vyyavili-svyshe-200-faktov-narusheniya-276671657.html
Незаконная вырубка деревьев в Грузии – за месяц выявили свыше 200 фактов нарушения
Незаконная вырубка деревьев в Грузии – за месяц выявили свыше 200 фактов нарушения
Больше всего фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов традиционно выявлено в Кахети 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T07:31+0400
2023-04-13T07:31+0400
2023-04-13T07:31+0400
грузия
новости
вырубка лесов
общество
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в марте этого года выявили 265 случаев незаконной добычи, транспортировки лесоматериалов и нарушения технического регламента лесопилок, говорится в сообщении ведомства. Из 265 выявленных фактов 197 – это незаконная добыча и транспортировка лесоматериалов, а 68 – нарушение технического регламента лесопилок и незаконные лесопилки. При этом 27 фактов содержат признаки уголовного преступления. В целом изъято более 297 кубических метров незаконно добытого лесоматериала. В марте инспекторы выявили 58 фактов нарушения технического регламента, изъято десять единиц незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства. В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это. Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы: дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, вырубка лесов, общество
грузия, новости, вырубка лесов, общество
Незаконная вырубка деревьев в Грузии – за месяц выявили свыше 200 фактов нарушения
Больше всего фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов традиционно выявлено в Кахети
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в марте этого года выявили 265 случаев незаконной добычи, транспортировки лесоматериалов и нарушения технического регламента лесопилок, говорится в сообщении ведомства.
Из 265 выявленных фактов 197 – это незаконная добыча и транспортировка лесоматериалов, а 68 – нарушение технического регламента лесопилок и незаконные лесопилки. При этом 27 фактов содержат признаки уголовного преступления.
Больше всего фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов традиционно выявлено в регионе Кахети (76), далее следуют Самегрело-Земо Сванети (28), Квемо Картли (26), Самцхе-Джавахети (19), Имерети (18), Аджарии (9), Гурия (8), Шида Картли (8), Мцхета-Мтианети (5).
В целом изъято более 297 кубических метров незаконно добытого лесоматериала.
В марте инспекторы выявили 58 фактов нарушения технического регламента, изъято десять единиц незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.
В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.
Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы: дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.