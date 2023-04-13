https://sputnik-georgia.ru/20230413/obvinyaemyy-v-latvii-zhurnalist-dazhe-loyalnaya-pozitsiya-k-vlastyam-ne-spasaet-ot-repressiy-276691096.html

Обвиняемый в Латвии журналист: даже лояльная позиция к властям не спасает от репрессий

Обвиняемый в Латвии журналист: даже лояльная позиция к властям не спасает от репрессий

Владимир Дорофеев – один из 14 журналистов, сотрудничавших со Sputnik и Baltnews, которых власти Латвии обвиняют в нарушении санкций ЕС. Слушания по их делу... 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T12:59+0400

2023-04-13T12:59+0400

2023-04-13T12:59+0400

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Мы поговорили с Дорофеевым о ходе судебного процесса, предъявляемых ему обвинениях и прогнозах по делу. Как свобода в Латвии стала зависеть от чиновника-однодневки? Почему даже лояльная позиция по отношению к латвийским властям больше не спасает от репрессий? И насколько велика вероятность, что в итоге суд примет политическое решение? Не пропустите интервью на нашем канале.

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