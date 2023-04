https://sputnik-georgia.ru/20230413/paskhalnyy-uikend-kuda-skhodit-v-tbilisi-na-vykhodnykh-276708377.html

Пасхальный уикенд: Куда сходить в Тбилиси на выходных

Sputnik Грузия предлагает читателям провести эти выходные с пользой: просветиться на выставках, посетить мастер-классы или просто развеяться на концерте –... 13.04.2023, Sputnik Грузия

культура

грузия

туризм

пасха 2023

Пасхальные праздники в Тбилиси в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, в Грузии это выходные дни.В этом списке мероприятий каждый найдет что-то "свое", уж мы то постарались для этого! Усаживайтесь поудобнее и запоминайте места. Ярмарка Когда: 15, 16 апреля Где: проспект Руставели Подробнее: по выходным, после зимнего перерыва, в Тбилиси всегда проходит уличная ярмарка. Там вы сможете прогуляться, посмотреть интересные вещички и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские – ручной работы. ВыставкиВыставка "Китайский календарь – год Красной Обезьяны" Софо КобаидзеКогда: до 7 мая Где: The Why Not Gallery Подробнее: галерея приглашает на персональную выставку грузинской художницы Софо Кобидзе "Китайский календарь – год Красной Обезьяны". В небольшом пространстве галереи будут представлены работы Софо, которые она создала специально для выставки. Приятный бонус – посещение бесплатное. Персональная выставка Миши ШенгелияКогда: до 14 апреля Где: Национальная галерея Грузии Подробнее: первая персональная выставка Миши Шенгелия, которая охватывает 30-летний период (1989-2019) его творчества, состоится в Национальной галерее Грузии. Работы Миши Шенгелия хранятся в частных коллекциях Грузии, Швейцарии, Великобритании, Дании, Израиля, США, России и других стран. В 2022 году его работы были приобретены Национальным музеем Грузии. Для детейНаучите детей печь куличиКогда: 15 апреля Где: Happy Kids Art Club Подробнее: ну разве можно пройти мимо мероприятия, где детей учат приготовлению пасхальных куличей? Там детям покажут технологию приготовления теста для кулича, угостят мармеладными конфетами, в общем, настоящий рай для сладкоежек. Принять участие смогут дети и подростки 3-16 лет. Покрасить яйца Когда: 14 апреля Где: LOKAL Tbilisi Подробнее: по традиции пасхальные яйца красят на Красную Пятницу. Это тоже целая технология, которой нужно учиться, чтобы яйца получились ярко-ярко красными. Если вы этого делать пока не умеете, предлагаем вам еще один тематический мастер-класс, где участники смогут углубиться в историю того, почему каждая семья красит яйца в красный цвет перед закатом, готовясь к Пасхе. Вино и джазУзнать об истории грузинского виноделия Когда: 14 апреля Где: Грузино-Российский общественный центр им Е.М. Примакова Подробнее: если вы в настроении получить новые интересные знания, то советуем отправиться на лекцию сертифицированного гида и сомелье Георгия Дарцимелия. Тема лекции – "История грузинского виноделия: влияние лозы и вина на идентичность нации". Потом, попивая вино, вы будете знать многовековую историю грузинского виноделия. Послушать джаз Когда: 15 апреля Где: ARTERIA Подробнее: посетить концерт с джазовой музыкой – всегда хорошая идея. Так что, если вы пока не решили куда идти, посетите вечер джазовой музыки в исполнении квартета Резо Кикнадзе. Не прогадаете. Театр и киноСпектаклиКогда: 15,16 апреля Где: Грибоедовский театр Подробнее: успейте приобрести билеты в театр на два спектакля в эти выходные. В Грибоедовском театре будут показывать 15 апреля "Дядю Ваню" и 16 апреля – "Алые паруса". Кино"Три мушкетера" (остросюжетный, приключения) "Air Jordan" (драма) "Ренфилд" (ужасы, комедия) "Мое прекрасное несчастье" (комедия, мелодрама) "Джон Уик 4" (боевик, триллер) "Подземелья и драконы: Честь среди воров" (фэнтези, боевик, комедия) "Шазам! Ярость богов" (фэнтези, боевик, триллер) "Аватар: Путь воды" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения).Мультфильмы"Шазам!" "Братья Супер Марио в кино" "Мумиешки" "Судзумэ закрывает двери" "Изумительный Морис".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

