https://sputnik-georgia.ru/20230413/prezident-gruzii-pomilovala-desyat-osuzhdennykh-po-sluchayu-paskhi-276707411.html

Президент Грузии помиловала десять осужденных по случаю Пасхи

Президент Грузии помиловала десять осужденных по случаю Пасхи

Пятеро осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в тюрьме 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T17:41+0400

2023-04-13T17:41+0400

2023-04-13T17:41+0400

грузия

новости

саломе зурабишвили

пасха 2023

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала десять осужденных по случаю праздника Воскресения Христова – Пасхи, говорится в сообщение на сайте администрации главы государства. Из них пять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, а еще троим осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания. По данным администрации президента, акт помилования также коснулся двух осужденных, приговоренных к нетюремному наказанию. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, саломе зурабишвили , пасха 2023