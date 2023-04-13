https://sputnik-georgia.ru/20230413/prezident-gruzii-pomilovala-desyat-osuzhdennykh-po-sluchayu-paskhi-276707411.html
Президент Грузии помиловала десять осужденных по случаю Пасхи
Президент Грузии помиловала десять осужденных по случаю Пасхи
Пятеро осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в тюрьме 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T17:41+0400
2023-04-13T17:41+0400
2023-04-13T17:41+0400
грузия
новости
саломе зурабишвили
пасха 2023
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала десять осужденных по случаю праздника Воскресения Христова – Пасхи, говорится в сообщение на сайте администрации главы государства. Из них пять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, а еще троим осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания. По данным администрации президента, акт помилования также коснулся двух осужденных, приговоренных к нетюремному наказанию. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, саломе зурабишвили , пасха 2023
грузия, новости, саломе зурабишвили , пасха 2023
Президент Грузии помиловала десять осужденных по случаю Пасхи
Пятеро осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в тюрьме
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала десять осужденных по случаю праздника Воскресения Христова – Пасхи, говорится в сообщение на сайте администрации главы государства.
Из них пять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, а еще троим осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания.
По данным
администрации президента, акт помилования также коснулся двух осужденных, приговоренных к нетюремному наказанию.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.