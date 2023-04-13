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Россияне – лидеры по пересечению грузинской границы иностранцами

Россияне – лидеры по пересечению грузинской границы иностранцами

За первые три месяца года было зафиксировано более миллиона въездов в Грузию иностранцев 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Граждане России составляют четверть всех въехавших в Грузию иностранцев в первом квартале 2023 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.При этом транзитные въезды в первом квартале составили 171,1 тысячи, а въезды менее чем на 24 часа – 246 тысяч.Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 1 198 961, что на 118,1% превышает показатель первого квартала 2022 года.По числу въездов и выездов в период с 1 января по 31 марта 2023 года лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 298,3 тысячи раз, а выехали – 320,2 тысячи раз.Сухопутный путь в ГрузиюПомимо числа выезжающих иностранцев, МВД Грузии также фиксирует число въезжающих и выезжающих автомобилей.На втором месте – КПП "Казбеги" на границе Грузии с Россией. Через него в первом квартале 2023 года в Грузию въехали 47,5 тысячи легковых автомобилей, 31,8 тысячи грузовиков, 1,5 тысячи автобусов, 16 мотоциклов и 30 тысяч трейлеров.Третье место занимает пункт на грузино-армянской границе "Садахло", через который в Грузию попали 78 тысяч легковых машин, 20,1 тысячи грузовиков, 1,5 тысячи автобусов, 44 мотоцикла и 16,3 тысячи трейлеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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