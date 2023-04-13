https://sputnik-georgia.ru/20230413/rossiyane--lidery-po-peresecheniyu-gruzinskoy-granitsy-inostrantsami--276688026.html
Россияне – лидеры по пересечению грузинской границы иностранцами
Россияне – лидеры по пересечению грузинской границы иностранцами
За первые три месяца года было зафиксировано более миллиона въездов в Грузию иностранцев 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T07:01+0400
2023-04-13T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Граждане России составляют четверть всех въехавших в Грузию иностранцев в первом квартале 2023 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.При этом транзитные въезды в первом квартале составили 171,1 тысячи, а въезды менее чем на 24 часа – 246 тысяч.Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 1 198 961, что на 118,1% превышает показатель первого квартала 2022 года.По числу въездов и выездов в период с 1 января по 31 марта 2023 года лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 298,3 тысячи раз, а выехали – 320,2 тысячи раз.Сухопутный путь в ГрузиюПомимо числа выезжающих иностранцев, МВД Грузии также фиксирует число въезжающих и выезжающих автомобилей.На втором месте – КПП "Казбеги" на границе Грузии с Россией. Через него в первом квартале 2023 года в Грузию въехали 47,5 тысячи легковых автомобилей, 31,8 тысячи грузовиков, 1,5 тысячи автобусов, 16 мотоциклов и 30 тысяч трейлеров.Третье место занимает пункт на грузино-армянской границе "Садахло", через который в Грузию попали 78 тысяч легковых машин, 20,1 тысячи грузовиков, 1,5 тысячи автобусов, 44 мотоцикла и 16,3 тысячи трейлеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сарпи, грузия, новости, туризм, грузино-турецкая граница, грузино-российская граница, грузино-армянская граница, граница грузии, общество
сарпи, грузия, новости, туризм, грузино-турецкая граница, грузино-российская граница, грузино-армянская граница, граница грузии, общество
Россияне – лидеры по пересечению грузинской границы иностранцами
За первые три месяца года было зафиксировано более миллиона въездов в Грузию иностранцев
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Граждане России составляют четверть всех въехавших в Грузию иностранцев в первом квартале 2023 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, в период с 1 января по 31 марта было зафиксировано 1 149 895 въездов в Грузию иностранцев, что на 116% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом транзитные въезды в первом квартале составили 171,1 тысячи, а въезды менее чем на 24 часа – 246 тысяч.
Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 1 198 961, что на 118,1% превышает показатель первого квартала 2022 года.
По числу въездов и выездов в период с 1 января по 31 марта 2023 года лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 298,3 тысячи раз, а выехали – 320,2 тысячи раз.
Топ-5 стран, граждане которых пересекали границу Грузии (январь – март 2023)
Страна
Въезд
Выезд
Россия
298 285
320 236
Турция
236 843
246 803
Армения
224 342
238 950
Страны ЕС
56 461
57 238
Израиль
50 226
50 581
Сухопутный путь в Грузию
Помимо числа выезжающих иностранцев, МВД Грузии также фиксирует число въезжающих и выезжающих автомобилей.
Самыми популярными сухопутными воротами в Грузию является пропускной пункт Сарпи на грузино-турецкой границе Грузии – через него в период с 1 января по 31 марта 2023 года въехало 38,8 тысячи легковых автомобилей, 56,5 тысячи грузовиков, 1,9 тысячи автобусов, 71 мотоцикл и 52,9 тысячи трейлеров.
На втором месте – КПП "Казбеги" на границе Грузии с Россией. Через него в первом квартале 2023 года в Грузию въехали 47,5 тысячи легковых автомобилей, 31,8 тысячи грузовиков, 1,5 тысячи автобусов, 16 мотоциклов и 30 тысяч трейлеров.
Третье место занимает пункт на грузино-армянской границе "Садахло", через который в Грузию попали 78 тысяч легковых машин, 20,1 тысячи грузовиков, 1,5 тысячи автобусов, 44 мотоцикла и 16,3 тысячи трейлеров.