https://sputnik-georgia.ru/20230413/sud-vynes-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-podrostka-na-zapade-gruzii-276707296.html

Кто убил 15-летнего подростка в Грузии? Суд вынес решение

Кто убил 15-летнего подростка в Грузии? Суд вынес решение

В потасовке участвовали несколько несовершеннолетних, один из которых умер от полученных ранений 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T17:20+0400

2023-04-13T17:20+0400

2023-04-13T18:20+0400

грузия

происшествия

новости

зугдидский городской суд

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Зугдидский городской суд признал 17-летнего подсудимого виновным в умышленном убийстве 15-летнего подростка, сообщает телеканал "Рустави 2". Трагедия произошла на улице Месхия 20 ноября 2022 года. В потасовке у небольшого стадиона участвовали несколько несовершеннолетних, один из которых получил несколько ножевых ранений и скончался до приезда медиков. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам тюрьмы. Мать 17-летнего осужденного настаивает на невиновности сына. Она планирует обжаловать решение судьи Шоты Бичия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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