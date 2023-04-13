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Кто убил 15-летнего подростка в Грузии? Суд вынес решение
Кто убил 15-летнего подростка в Грузии? Суд вынес решение
В потасовке участвовали несколько несовершеннолетних, один из которых умер от полученных ранений 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T17:20+0400
2023-04-13T17:20+0400
2023-04-13T18:20+0400
грузия
происшествия
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зугдидский городской суд
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Зугдидский городской суд признал 17-летнего подсудимого виновным в умышленном убийстве 15-летнего подростка, сообщает телеканал "Рустави 2". Трагедия произошла на улице Месхия 20 ноября 2022 года. В потасовке у небольшого стадиона участвовали несколько несовершеннолетних, один из которых получил несколько ножевых ранений и скончался до приезда медиков. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам тюрьмы. Мать 17-летнего осужденного настаивает на невиновности сына. Она планирует обжаловать решение судьи Шоты Бичия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, зугдидский городской суд
грузия, происшествия, новости, зугдидский городской суд
Кто убил 15-летнего подростка в Грузии? Суд вынес решение
17:20 13.04.2023 (обновлено: 18:20 13.04.2023)
В потасовке участвовали несколько несовершеннолетних, один из которых умер от полученных ранений
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Зугдидский городской суд признал 17-летнего подсудимого виновным в умышленном убийстве 15-летнего подростка, сообщает телеканал "Рустави 2".
Трагедия произошла на улице Месхия 20 ноября 2022 года. В потасовке у небольшого стадиона участвовали несколько несовершеннолетних, один из которых получил несколько ножевых ранений и скончался до приезда медиков.
Суд приговорил обвиняемого к 12 годам тюрьмы.
Мать 17-летнего осужденного настаивает на невиновности сына. Она планирует обжаловать решение судьи Шоты Бичия.