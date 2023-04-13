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Убийство из охотничьего ружья произошло на западе Грузии
Убийство из охотничьего ружья произошло на западе Грузии
По обвинению в убийстве задержан ранее судимый 60-летний мужчина 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T13:44+0400
2023-04-13T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве в городе Багдати (Имерети), сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Обвиняемому, ранее судимому 60-летнему мужчине, грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет. Следствие установило, что обвиняемый после словесной перепалки, возникшей из-за финансового спора, выстрелил из охотничьего ружья в 47-летнего мужчину и нанес ему смертельные ранения. Ранен еще один 21-летний человек. Правоохранители изъяли охотничье ружье в качестве орудия преступления. Следствие идет по статье УК Грузии "Попытка умышленного убийства двух человек при отягчающих обстоятельствах". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, имерети, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, имерети, мвд грузии
Убийство из охотничьего ружья произошло на западе Грузии
13:44 13.04.2023 (обновлено: 13:50 13.04.2023)
По обвинению в убийстве задержан ранее судимый 60-летний мужчина
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве в городе Багдати (Имерети), сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Обвиняемому, ранее судимому 60-летнему мужчине, грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет.
Следствие
установило, что обвиняемый после словесной перепалки, возникшей из-за финансового спора, выстрелил из охотничьего ружья в 47-летнего мужчину и нанес ему смертельные ранения. Ранен еще один 21-летний человек.
Правоохранители изъяли охотничье ружье в качестве орудия преступления.
Следствие идет по статье УК Грузии "Попытка умышленного убийства двух человек при отягчающих обстоятельствах".