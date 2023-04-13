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В Грузии протестуют в поддержку водителей в Польше - видео

В Грузии протестуют в поддержку водителей в Польше - видео

У посольства Польши в Тбилиси проходят акции в поддержку бастующих в Германии грузинских водителей. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходят пикеты у... 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T23:41+0400

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Водители, устроившиеся на работу через польскую компанию, бастуют с марта и требуют выплаты зарплаты. Им не платят уже два месяца, заставляют работать без выходных и угрожают.Участники акции в Тбилиси написали письмо в посольство Польши, в котором просят помощи от государства. Грузинские профсоюзы уже подключили к делу все партнерские организации, в том числе профсоюзы Германии и Голландии.

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