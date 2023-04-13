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В Грузии протестуют в поддержку водителей в Польше - видео
В Грузии протестуют в поддержку водителей в Польше - видео
У посольства Польши в Тбилиси проходят акции в поддержку бастующих в Германии грузинских водителей. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходят пикеты у... 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T23:41+0400
2023-04-13T23:41+0400
2023-04-13T23:41+0400
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видео-новости из грузии
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польша
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Водители, устроившиеся на работу через польскую компанию, бастуют с марта и требуют выплаты зарплаты. Им не платят уже два месяца, заставляют работать без выходных и угрожают.Участники акции в Тбилиси написали письмо в посольство Польши, в котором просят помощи от государства. Грузинские профсоюзы уже подключили к делу все партнерские организации, в том числе профсоюзы Германии и Голландии.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, польша, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, польша, видео
В Грузии протестуют в поддержку водителей в Польше - видео
У посольства Польши в Тбилиси проходят акции в поддержку бастующих в Германии грузинских водителей. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходят пикеты у польского посольства
Водители, устроившиеся на работу через польскую компанию, бастуют с марта и требуют выплаты зарплаты. Им не платят уже два месяца, заставляют работать без выходных и угрожают.
Участники акции в Тбилиси написали письмо в посольство Польши, в котором просят помощи от государства. Грузинские профсоюзы уже подключили к делу все партнерские организации, в том числе профсоюзы Германии и Голландии.