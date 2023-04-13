https://sputnik-georgia.ru/20230413/velikaya-ili-krasnaya-pyatnitsa-2023-chto-nuzhno-i-nelzya-delat-276700989.html

Великая или Красная пятница 2023: что нужно и нельзя делать

Великая или Красная пятница 2023: что нужно и нельзя делать

Великая (или Красная) пятница перед праздником Пасхи – самый скорбный день в году, с которым связано много запретов 13.04.2023, Sputnik Грузия

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религия

справки

пасха 2023

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Что нужно и нельзя делать верующим в Великую, или Красную, пятницу перед Пасхой, читайте в Sputnik Грузия. Что нужно и нельзя делать В Великую пятницу – самый строгий пост за весь год. В этот день часть верующих отказываются от пищи полностью, а другие проводят его на хлебе и воде. В Красную пятницу нельзя работать – верующим этот день нужно посвятить молитве, покаянию и духовному самосовершенствованию. Во многих странах Великую пятницу объявили официальным выходным, в том числе и в Грузии. Нельзя в Страстную пятницу заниматься рукодельем – шить и прясть, а также пилить, рубить или что-то резать. Также нельзя делать сельскохозяйственные работы, особенно вбивать в землю железные предметы. Все дела нужно переделать в Чистый четверг, а в Великую пятницу пойти в церковь и помолиться. Прихожане, по обычаю, уносят с собой свечи, с которыми отстояли службу, и зажигают их в доме, чтобы очистить атмосферу в помещении и привлечь благополучие. В Страстную пятницу верующих ничто не должно отвлекать от молитвы, поэтому в этот день нельзя стричься, красить волосы и делать какие-либо косметические процедуры. В Красную пятницу нельзя что-либо праздновать и распивать спиртные напитки, так как веселиться в день вселенской скорби – плохая примета, можно проплакать весь год. Яйца, символизирующие кровь, пролитую Спасителем, по древней традиции красили в один из дней последней недели перед Пасхой. В наши дни во многих странах яйца красят в Великий четверг, когда хозяйки делают уборку и готовят пасхальные куличи. Однако в некоторых странах, в том числе и в Грузии, яйца красят в Красную пятницу – в день распятия и смерти Господа, до захода солнца. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , пасха 2023